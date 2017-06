Jugend im Olympia-Sommer 1972

Das Jahr 1972 ist unabhängig voneinander Ausgangspunkt zweier neuer Romane. Und doch sind sie sehr unterschiedlich.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 15.06.2017



Bisweilen tun Menschen an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit dasselbe. Oder zumindest: das Gleiche. Das kann Zufall sein, aber auch ein Zeichen, dass die Zeit gekommen ist, ein bestimmtes Thema eingehender zu behandeln. In diesem Falle: Jugendlicher sein im Sommer 1972, mit allen sich daraus ergebenden persönlichen Veränderungen.

Die nämlich stehen im Mittelpunkt sowohl des späten Debütromans "Ein fauler Gott" vom Schauspieler Stephan Lohse (52) als auch im Roman "Strandbadrevolution" des österreichischen Autors Kurt Palm (61). Darin allerdings erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten auch bereits, denn die ihren Büchern zugrunde liegenden Situationen sind dann doch zu unterschiedlich. Was wiederum zeigt, wie vielfältig das Leben sein kann.

"Ein fauler Gott" erzählt die Geschichte des elfjährigen Benjamin, der mit seiner alleinerziehenden Mutter Ruth in Hamburg lebt. Beide müssen auf ihre Weise damit fertig werden, dass kurz zuvor Ruths Sohn, Benjamins drei Jahre jüngerer Bruder Jonas, an einer heimtückischen Krankheit gestorben ist. Nun ist es an ihnen, nach dem schmerzhaften Verlust zurück ins Leben, zurück zur Normalität zu finden. Jeder von beidenfür sich und doch miteinander. Das beschreibt Lohse in anrührender, bisweilen auch naiver Sprache, wie sie ein Elfjähriger vielleicht verwenden würde, ohne ihn zum Ich-Erzähler zu machen. Detailreich, wer die Zeit im Westen erlebt hat, dem bieten sich zahlreiche Déjà-vus, setzt sich der Roman aus witzigen, tragikomischen und sehr ernsten Episoden zusammen, die zeigen, wie Benjamin versucht, seine Mutter aus dem tiefen Loch zu ziehen, in das sie der Tod des Jüngsten gestoßen hat. Bis dahin, dass sie, vom Sohn unbemerkt, Vorbereitungen trifft, beider Leben gemeinsam ein Ende zu setzen. Und dennoch zerfällt, zerfasert in dem Roman vieles, wirkt beliebig und nicht zwingend aufeinander aufbauend; es fehlt der rote Faden, ein Ziel, auf das alles zusteuert. Vielleicht soll das auch so sein, ist es doch in der beschriebenen Situation schwer genug, sich überhaupt erstmal wieder Ziele zu setzen.

Die Ziele von Mick, der in Wirklichkeit Ernst heißt und Protagonist des Romans "Strandbadrevolution" von Kurt Palm ist, sind da viel konkreter. Den Sommer 1972 will der 17-Jährige mit seinen Kumpels nutzen, um angesichts der Gräuel des Vietnamkrieges wenigstens in ihrem kleinen, verschlafenen österreichischen Provinznest mit Graffiti-Aktionen die Revolution auf den Weg zu bringen. Schon weil links sein hip ist in jener Zeit. Viel außer Ärger kommt dabei freilich nicht rum.

Derweil revoltiert auch in Micks Körper so einiges: Während die Eltern mit ihren Dingen beschäftigt sind, kämpft er in seiner Parallelwelt mit seiner alterstypischen Dauergeilheit, denen die sich bietenden Möglichkeiten anfangs auf tragische Weise zuwiderlaufen. Vermeintliche Chancen erweisen sich als Illusion, oder Mick versemmelt sie - bis sich im Familienurlaub in Jugoslawien das Blatt wendet - aber auch das im Endeffekt nicht wirklich zum Guten.

Auch auf lange Sicht bleibt nichts gut: Immer wieder streut der Autor Episoden ein, in denen der Ich-Erzähler die Haupthandlung zur Rückblende macht und beschreibt, wie bestimmte Nebenfiguren des Romans in späteren Jahren enden und setzt so auf die bei allen Widrigkeiten doch halbwegs unbeschwerten Sommerwochen dunkle Schatten, die umso mehr an die Kürze des Lebens erinnern, je länger sie sind. Pathos kommt dabei freilich nicht auf. Palms Buch zeichnet sich aus durch staubtrockene Lakonik, die in diese etwas verschwitzte Zeit vor 45Jahren ebenso passt wie die damals wohl gängige Jugendsprache in ihrer betonten Lässigkeit. Im Übrigen stellt man fest, dass Palm sprachlich keinerlei Zugeständnisse an den deutschen Leser macht - was der als Limo kennt, ist bei den Ösis halt ein Kracherl, und wenn jemand etwas gut findet, dann taugt es ihm. - Das hindert den Lesefluss allerdings nicht, sondern macht ihn interessanter.

