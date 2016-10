KMK nominiert Musikerbe-StÃ¤tten fÃ¼r Kulturerbe-Siegel

KMK nominiert Musikerbe-Stätten für Kulturerbe-Siegel

erschienen am 06.10.2016



Bremen/Leipzig (dpa/lni) - Leipzigs Musikerbe-Stätten sollen mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel (EKS) ausgezeichnet werden. Die Kultusministerkonferenz beschloss am Donnerstag in Bremen die Nominierung für den anstehenden Bewerbungsdurchgang 2017 bei der Europäischen Kommission. Es ist die einzige Bewerbung Deutschlands für das kommende Jahr.

Die Nominierung bündelt neun europaweit für das Musikleben bedeutende Leipziger Einrichtungen - die Thomaskirche, das Bach-Archiv, die Alte Nikolaischule, das Mendelssohn-Haus, die Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy», das Schumann-Haus, die Grieg-Begegnungsstätte, das Gewandhaus und die Leipziger Notenspur.

Das Europäische Kulturerbe-Siegel ist per EU-Ratsbeschluss vom 6. November 2011 eingerichtet worden. Mittlerweile sind 29 Stätten asugezeichnet worden, darunter in Deutschland das «Hambacher Schloss» und die Rathäuser von Münster und Osnabrück - Stätten des Westfälischen Friedens. Alle zwei Jahre können sich die an der Initiative beteiligten Staaten mit bis zu zwei Vorschlägen bewerben.