Kalaschnikow im Bilderbuch

In "Djadi, Flüchtlingsjunge" bringt Peter Härtling jungen Lesern die schwierigen Themen Flucht, Integration und Trauma nahe.

Von Lea Becker

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Wenn die Nachbarin allzu energisch an die Wohnungstür klopft, dann flüchtet Djadi unters Sofa. Der elfjährige Junge aus der syrischen Stadt Homs ist ein sogenannter "UmF", ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Und er ist der Titelheld in Peter Härtlings neuem Kinderbuch "Djadi, Flüchtlingsjunge". Mutter, Vater und die Schwestern hat das Kind ans Mittelmeer verloren. In Deutschland angekommen, trifft Djadi in der Jugendhilfe auf den Sozialarbeiter Jan. Der hat Mitleid mit dem Jungen und bringt ihn deswegen in die Wohnung, die er sich mit seiner Frau und zwei befreundeten Paaren teilt. Der Rest der WG reagiert erst einmal verhalten: Wie umgehen mit diesem Jungen, der nachts in seinem Zimmer weint, stöhnt und in einer fremden Sprache spricht? Der im Bilderbuch auf das Gewehr eines Jägers zeigt und "Kalaschnikow" sagt?

In klaren Worten beschreibt Peter Härtling Djadis Leben als Flüchtlingskind in Deutschland: Probleme mit der Sprache, den Behörden, dem Fremdenhass. Aber auch die Freude, die der Junge angesichts noch so einfacher Dinge empfindet: dem eigenen Schulranzen, einem neu erlernten Wort oder wenn er die WG-Bewohner zum Lachen gebracht hat. "Ich habe nichts. Aber viel gefunden", sagt Djadi.

Für sein kinderliterarisches Gesamtwerk wurde Peter Härtling bereits 2001 beim Deutschen Jugendliteraturpreis mit einem Sonderpreis geehrt. Der Dialog zwischen den Generationen, vor allem aber Flucht und Migration bestimmten schon früh sein literarisches Schaffen. Als Kind erlebte der Autor am eigenen Leib, was Flucht bedeutet: 1933 in Chemnitz geboren, zog Härtling während des Kriegs mit seiner Familie nach Olmütz, später flohen sie vor der Roten Armee ins österreichische Zwettl.

Damit ähnelt Härtlings Biografie der von Wladi, dem ältesten Bewohner der WG. Der pensionierte Lehrer wird für Djadi schnell zu einem großväterlichen Freund, geht mit ihm Eis essen, ins Kino und in den Zoo. Bald erwärmen sich auch die anderen WG-Bewohner für den Jungen, der es ihnen allerdings nicht immer leicht macht. Denn mit der Ankunft in Deutschland ist Djadis Flucht längst nicht beendet. Immer wieder rennt er davon: vor zwei Männern in der Stadt, in denen er seine Schleuser zu erkennen glaubt. Vorm Streit mit Lina, einer Arzttochter, die ihr privilegiertes Leben nicht zu schätzen weiß. Und vor der Schule, wo ihn sein neuer Banknachbar als "Scheißausländer" beschimpft.

Insgesamt ist das Buch gut geeignet, um gerade jungen Lesern die vielseitigen und schwierigen Erfahrungen von Flüchtlingen im Spannungsfeld von Trauma und Integration zu vermitteln. Oft genügt dem Autor schon ein einziger Satz, um den Lesern den Schmerz des Flüchtlingskindes begreiflich zu machen. Durch einen geschickten Wechsel der Erzählperspektiven gelingt es Härtling zudem, Djadis bewegtes Innenleben zu schildern, und zugleich zu zeigen, wie rätselhaft dieser Junge seinen Mitmenschen trotz aller Zuneigung oft erscheint. Djadi ist ein sympathischer aber komplexer Protagonist, der den Lesern ebenso schnell ans Herz wachsen dürfte wie den WG-Bewohnern. Stück für Stück kommt er an im anfangs so fremden Deutschland, wird irgendwann sogar zum Klassensprecher gewählt. Das Fluchttrauma und die Angst jedoch wird er nicht los. Zwiespälte wie diesen müssen die jungen Leser des Buches aushalten. Denn dass die Integration von Flüchtlingen nicht einfach ist - für die, die in Deutschland neu anfangen müssen, aber auch die, die schon hier sind - darüber betreibt Härtling keine Augenwischerei.

Das Buch Peter Härtling: "Djadi, Flüchtlingsjunge". Ab 10 Jahren. Beltz & Gelberg. 116 Seiten. 12,95 Euro. ISBN: 978-3-407-82164-5.