Kanadisches Museum ehrt Leonard Cohen mit Schau

Was besagt die "1659" an Goethes Hotel in Karlsbad?

Tomicek

An der Karlsbader Straße "Stará Louka" ("Alte Wiese") findet man das Hotel "Mozart". Dort gibt es eine Gedenktafel, laut der Johann Wolfgang von Goethe hier1786 wohnte. Eine weitere Zahl, die 1659, ziert das Hotelschild mit Mozarts Silhouette darauf. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? (Diese Frage hat Magdalene Stunz aus Oberwiesenthal gestellt.)