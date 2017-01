Kelly Family meldet sich nach zwölf Jahren zurück

erschienen am 24.01.2017



Berlin. Die Kelly Family («An Angel») meldet sich nach zwölf Jahren wieder zurück. Am 17. März erscheint das neue Album «We Got Love», wie ein Sprecher der Plattenfirma Universal am Dienstag mitteilte. Zudem wird die musikalische Großfamilie im Mai drei Mal in der Dortmunder Westfalenhalle auftreten. Alle drei Konzerte sind bereits ausverkauft.

Allerdings wird die Kelly Family nicht ganz vollständig zurückkehren. Laut «Bild»-Zeitung wird Paddy Kelly nicht dabei sein, da er sich auf seine Solo-Karriere fokussieren möchte. Auch die Zusage von Maite Kelly (36) steht demnach noch aus.

Die Mitglieder der Kelly Family, die alle aus einer irisch-amerikanischen Großfamilie stammen, waren erst als Straßenmusiker aktiv und feierten vor allem in den 1990er Jahren große Erfolge. Sie verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und wurden mit zahlreichen Preisen - darunter dem Bambi, dem Echo und der goldene Kamera - ausgezeichnet. 2005 war das bislang letzte Album «Hope» erschienen. (dpa)