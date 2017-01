Kinder mit Down-Syndrom: Nicht nur anders

Mit ihren derzeit in Chemnitz ausgestellten Fotos will Jenny Klestil zeigen: Kinder mit Down- Syndrom können Familien so glücklich machen wie andere Kinder auch. Rosarot ist die folgende Geschichte dennoch nicht.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 22.01.2017



Chemnitz. Kinder mit Down-Syndrom, sind das nicht die mit den Mandelaugen? Ja. Aber es sind auch die, die jauchzend auf Papas Schultern sitzen, kuschelnd in Mamas Armen liegen, uns ihre Puppe entgegenstrecken - oder die, wie Jiri, auch mal schlechte Laune haben. Der Sechsjährige kann nicht gut reden, und wenn ihn etwas bedrückt, versucht seine Mama mit Ja-Nein-Fragen herauszufinden, was es denn ist. Das kann aber ganz schön dauern, wenn sie ihn vom Kindergarten abholt und mit den Ja-Nein-Fragen anfängt - und die Geschäfte bald schließen und Jiris Schwester bei der Oma wartet. Wenn dann dieser Mama mal der Geduldsfaden reißt, kann es passieren, dass sie auf dem Nachhauseweg einen heulenden Jiri hinter sich her zieht. Wie das bei anderen Müttern auch vorkommt. Mit Jiri also ist einiges im Alltag ganz normal. Vieles aber auch nicht.

"Das schwierigste ist, dass ich ihn dazu bringen muss, sich an unsere Welt anzupassen: zu sprechen, zu laufen, sich anzuziehen, sich an Regeln zu halten", sagt Susann Hofmann. Das ist bei anderen Kindern zwar nicht viel anders, aber bei Jiri dauert alles länger und bedarf noch mehr guten Zuredens. Dennoch: Das Down-Syndrom allein entscheide nicht, ob eine Familie glücklich ist oder nicht. Das wolle sie anderen zeigen, sagt Susann Hofmann, die Sprecherin der Chemnitzer Elterngruppe "3 x 21" ist, in der sich Eltern von Kindern mit Down-Syndrom organisiert haben. Nun hat sie eine Fotoausstellung in die Stadt geholt. Titel: Glück kennt keine Behinderung.

Die Fotos von Kindern mit Down-Syndrom sind in der Volkshochschule im Chemnitzer Tietz zu sehen. Da sind sie, jauchzend auf Papas Schultern, lachend mit Puppe, mit Luftballon, Arm in Arm mit Geschwistern. Die Fotos stammen von Jenny Klestil. Die 39-jährige Fotografin aus Frankfurt am Main war 2015 auf den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März aufmerksam geworden. Über Facebook startete sie einen Aufruf: Sie suche Kinder mit Down-Syndrom für ein kostenloses Fotoshooting. Über mangelndes Interesse konnte sie nicht klagen, und so fotografierte sie immer weiter. Auch Erwachsene mit Down-Syndrom, um zu veranschaulichen, dass aus diesen Kindern Leute werden. Jenny Klestil nutzt die Fotos für Ausstellungen und ist damit in ganz Deutschland und der Schweiz unterwegs. 400 Menschen mit Down-Syndrom hat sie bisher abgelichtet, die Ausstellung in Chemnitz ist ihre 37. "Ich will zeigen, dass eine vielfältige Gesellschaft schön ist. Und ich möchte auch der hohen Abtreibungsrate etwas entgegensetzen."

Eigentlich besitzen Menschen in jeder Körperzelle 46 Chromosomen; die beinhalten die Erbinformationen. Bei Menschen mit Down-Syndrom aber sind es in den meisten Fällen 47 pro Körperzelle, da Chromosom Nr. 21 nicht jeweils zwei, sondern dreimal vorhanden ist. Deshalb heißt es auch Trisomie 21. Ursache: unklar. Merkmale der Kinder können unter anderem mandelförmige Augen und ein kleinerer Mund mit vergrößerter Zunge sein. Muskelschwäche, Schilddrüsenunterfunktion, Herzfehler oder andere organische Schäden können hinzu kommen. Entwicklungen gehen in aller Regel langsamer vonstatten als bei anderen Kindern - können aber ganz unterschiedliche Richtungen nehmen, auch ein weitgehend selbstständiges Leben liegt im Bereich des Möglichen. Die durchschnittliche Lebenserwartung geben Experten mit 60 Jahren an. Fakt ist aber offenbar auch: Wird bei der pränatalen Diagnostik Trisomie 21 festgestellt, wünschten die Frauen in 90 Prozent der Fälle einen Abbruch der Schwangerschaft, heißt es beim Berufsverband der Frauenärzte. Das sei das Ergebnis vieler internationaler Untersuchungen. Allerdings: Nicht alle Eltern nutzen die Diagnostik, vor allem jene nicht, die ihr Kind so oder so behalten wollen. Als Jiri auf die Welt kam, habe sie sich einfach gefreut, sagt Susann Hofmann. Dass er ein bisschen anders aussah, habe sie nicht gleich realisiert. Bis der Arzt nach einigen Stunden sagte: Frau Hofmann, mit ihrem Kindchen stimmt was nicht. Jiris Leben begann mit Physiotherapien, um Folgen der Trisomie 21 zu mildern und nebenher die Mutter sicherer zu machen. "Ich hatte Angst, Jiri hochzuheben, weil er durch seine Muskelschwäche ganz schlackerig war. Die Therapeuten zeigten mir, wie das gut geht." Mit zwei Jahren kam Jiri in eine integrative Kinderkrippe, die gesunde wie auch Kinder mit Beeinträchtigungen aufnimmt, später in einen integrativen Kindergarten. "Er kommt klar, tut sich aber durch seine Sprachprobleme schwer, Kontakte zu anderen aufzubauen." Das bedeute aber nicht, dass Jiri nur Sorgen bereite.

Als Baby war er ein zufriedenes Kind, weinte wenig, lächelte viel. Heute denke er sozial, fülle zum Beispiel beim Mittag den Teller der Mama auf, er freue sich über Straßenbahnfahrten und Tierparkbesuche, sei fröhlich und ruhig - wenn nicht gerade diese Ja-Nein-Fragen anstehen. Anders seine Schwester, die vor drei Jahren gesund zur Welt kam: Als Dreikäsehoch vertrete sie bereits vehement ihren Standpunkt, könne eindrucksvoll explodieren. "Damit fordert sie mich auf ganz andere Weise. Aber dafür funktioniert das Alltägliche ohne Ansage: Sie läuft, spricht, zieht sich an." Für Jiri steht in diesem Jahr der Schulbeginn an. Seine Mutter möchte, dass er eine reguläre Schule besucht, "weil sich Down-Syndrom-Kinder viel von anderen Kindern abschauen". In Sachsen können Kinder mit Handicap entweder an einer Regelschule - das sind Grundschule, Oberschule, Gymnasium - oder einer Förderschule lernen. Eltern können also theoretisch wählen. Nach der Grundschule ist ein Wechsel auf eine reguläre weiterführende Schule möglich, wenn dort dafür die organisatorischen und personellen Voraussetzungen gegeben sind und wenn dem Kind das Potenzial bescheinigt wird, den Abschluss dieser Schule auch zu schaffen. Wenn nicht, steht die Förderschule an. Allerdings soll sich das ändern. Der Entwurf für ein neues Schulgesetz sieht einen "lernzieldifferenten Unterricht" an Oberschulen vor, das heißt, das Kind kann auch an einer regulären Schule, die die entsprechenden Voraussetzungen hat, weiter lernen, wenn es den Abschluss dort voraussichtlich nicht schafft.

Grundlage dafür ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit März 2009 eigentlich rechtlich verbindlich ist. Demnach muss Menschen mit Behinderung der gleiche Zugang zu Bildung offen stehen wie anderen - das gehört zur Inklusion, ein viel diskutiertes Thema. Wann das novellierte Schulgesetz in Sachsen beschlossen wird, sei unklar, sagt Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums. "Aber es kommt auf alle Fälle." Der Rechtsanspruch auf einen regulären Schulbesuch sei gut und schön, sagt Susann Hofmann, aber die Praxis sehe doch anders aus. "Wenn die Schule im Heimatort nicht integrativ arbeitet, kann man sein Kind ja schlecht hineinklagen, dies nützt niemandem. Integrative Schulen gibt es ja nicht überall, auch sind die Plätze darin für Kinder mit Beeinträchtigungen begrenzt, oft gibt es nur wenige und daher Wartelisten." Deshalb, so heißt es im Kultusministerium, soll in den nächsten Jahren mit zusätzlichen Finanzierungen und Lehrern ein engmaschigeres Netz solcher Schulen aufgebaut werden. Hofmanns haben sich mit Jiri derweil an mehreren Schulen mit integrativem Ansatz in Chemnitz und in der Umgebung beworben - und warten nun ab. Insbesondere in solchen Phasen werden Eltern auf Geduldsproben gestellt, sagt Elzbieta Szczebak, Leiterin des Deutschen Down-Syndrom-Infocenters. "Oft ist die Aufnahme eines Kindes mit Down-Syndrom an einer Regelschule mit viel Bürokratie verbunden. Eltern brauchen da Durchsetzungsvermögen." Das sich aber durchaus aus der Hoffnung speist, was an dem einen Ende der Fahnenstange möglich ist.

Ein Beispiel ist Pablo Pineda; Deutschlandradio Kultur brachte kürzlich einen Bericht über den Spanier mit Down-Syndrom. Er ging zur Schule, machte Abitur, studierte Lehramt und sagt: Ich bin ein glücklicher Mensch. Warum? Weil seine Eltern ihn "normal" behandelten, und weil er in eine "normale" Schule ging. Dort konnte er sich abschauen, wie man lernt und Freundschaften schließt. Doch Karrieren bis zum Studium sind Ausnahmefälle. Und auch die Gesellschaft wankt im Umgang mit Down-Syndrom-Kindern. Beispiel Sprache: Beim Down-Syndrom-Infocenter betont man, dass es sich bei Trisomie 21 nicht um eine Krankheit handelt. Etliche Eltern treibt es auch an die Decke, wenn sie hören, ihr Kind leide am Down-Syndrom. Solche Wörter halten Kinder in der Opferrolle fest und lassen sprachlich Glück und Begabungen außen vor - die elfjährige Jolina etwa, deren Mutter zur Chemnitzer Elterngruppe gehört, nimmt Klavierunterricht; und Jiri fährt mit Stützrädern freudig Fahrrad. Elzbieta Szczebak kritisiert aber auch die Art und Weise der Diagnosevermittlung: Zum einen werde nicht ausreichend über Konsequenzen vorgeburtlicher Untersuchungen aufgeklärt, zum anderen fokussierten Ärzte bei der Aufklärung oft nur darauf, was die Kinder nicht lernen werden. Doch nach dem Gendiagnostikgesetz, wie der Berufsverband der Frauenärzte dagegen hält, ist eine medizinische Beratung der Paare verpflichtend vorgesehen, wenn sich die Frauen für vorgeburtliche Untersuchungen auf genetische Veränderungen entscheiden; und dann erneut, wenn die Diagnose Unregelmäßigkeiten beinhaltet. Die Entwicklungen der Kinder aber ließen sich nie genau vorhersagen, da sie unter anderem auch von den Fördermöglichkeiten abhingen.