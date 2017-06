Kinder- und Jugendtheaterfestival in Dresden

erschienen am 03.06.2017



Dresden (dpa/sn) - Das internationale Theaterfestival «Your Story» gastiert vom kommenden Mittwoch an in Dresden. Zum Programm gehört auch eine Konferenz des europäischen Netzwerkes der Kinder- und Jugendtheater (Platform shift+), die Bühnen aus elf Ländern vereint. Wie das Theater Junge Generation (TJG) als Gastgeber am Samstag mitteilte, werden sechs Koproduktionen und eine Installation gezeigt. Das TJG arbeitet beispielsweise mit der britischen Institution Emergency Exit Arts zusammen und liefert mit der Produktion «Kein Zutritt/No entry» die Eröffnungspremiere des Festivals. Inhaltlich befasst es sich mit der Digitalisierung in der Gesellschaft.