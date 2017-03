Kinderbuch-Jury: Witzige Pappbilderbücher liegen im Trend

erschienen am 23.03.2017



Leipzig (dpa) - Bei Kinderbüchern für die Kleinsten liegen derzeit Wimmelbücher und witzige Pappbilderbücher im Trend. Gerade die Pappbücher für Kinder ab zwei Jahren seien sehr viel stärker, witziger und hintergründiger seit einigen Jahren, sagte Renate Reichstein von der Jury des «Leipziger Lesekompasses» am Donnerstag auf der Leipziger Buchmesse. Einige Beispiele schafften es unter die Auswahl der 30 Siegerbücher des diesjährigen «Lesekompasses». Sie wurden am Donnerstag auf der Buchmesse gekürt.

Reichstein empfahl unter anderem «Schlaf, Kater, schlaf!» von Antje Damm aus dem Gerstenberg-Verlag. Auch «So leicht, so schwer» von Susanne Straßer (Peter Hammer Verlag) sicherte sich als kluges Physikbuch für Kinder ab zwei Jahren die Auszeichnung. Bei den prämierten Büchern für Leser bis 10 Jahre dominierten Tiergeschichten und Abenteuer in der Natur, wie die Buchmesse mitteilte. Bei den 10- bis 14-Jährigen lägen spannende Thriller und düstere Dystopien vorn.

Die Buchmesse, die Stiftung Lesen und eine Fachjury aus Erwachsenen und Jugendlichen wählte zum 6. Mal aus rund 8000 Neuerscheinungen empfehlenswerte Bücher und Apps für Leser bis 14 Jahre. Die Auszeichnung soll Lehrern, Eltern und Bibliothekaren Orientierung geben. «Wir kennen alle die Situation, dass wir unseren Kindern gern die Bücher empfehlen, die wir als Kinder selbst gern gelesen haben», sagte der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg F. Maas. «Wir wollen neue Bücher bekannt machen, die Spaß am Leben wecken.»