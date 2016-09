Kinderchortreffen Sachsen:Â Mehr als 2000 SÃ¤nger erwartet

Kinderchortreffen Sachsen: Mehr als 2000 Sänger erwartet

erschienen am 08.09.2016



Zwickau (dpa/sn) - Ein Chor aus mehr als 2000 Kinderstimmen: Beim Landeskurrendetag am 17. September in Zwickau werden Kurrendesänger aus ganz Sachsen gemeinsam singen. «Das Besondere daran ist, dass alle aktiv mitmachen können», sagte Ekkehard Hübler vom Kirchenchorwerk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen am Donnerstag. Das Programm sei seit Anfang des Jahres in den Kirchgemeinden vorbereitet worden und bestehe aus zehn Liedern.

Bisher hätten sich rund 2300 Kinder angemeldet. Am Vormittag findet demnach zuerst eine Probe für den Abschlussgottesdienst mit Landesbischof Carsten Rentzing am Nachmittag statt. Ab Mittag laden verschiedene Stände und Mitmach-Aktionen zu einer musikalischen Zeitreise von Martin Luther bis zum Klingelton von heute ein.

Der Tag, der nach 2003 und 2009 in Dresden erstmals in Zwickau stattfindet, sei deutschlandweit das größte Treffen dieser Art. Es stehe allen Besuchern ungeachtet ihrer Konfession offen. Der Eintritt ist frei.

«Singen ist elementare Bildungsarbeit, die im Freistaat flächendeckend durch die Landeskirche geleistet wird», sagte Mitorganisatorin Martina Hergt von der Dresdner Arbeitsstelle für Kirchenmusik. Demnach singen in den evangelischen Gemeinden Sachsens mehr als 7600 Kinder in 570 Kurrenden, wie kirchliche Kinderchöre auch genannt werden.