Kleider machen Leute - und Probleme

New York, London, Mailand, Paris - in diesem Monat zeigen die großen Modedesigner Frühjahrs- und Sommerkollektionen für 2017. Noch immer dienen solche Schauen vielen in der Branche als Inspiration, doch wird Mode gleichzeitig immer kritischer beäugt. Bei der Frage, wie sich heute Mode und Gesellschaft beeinflussen, tauchen vor allem zwei Schlagworte auf: Fast-Fashion und Mode-Demokratisierung. Von vielen begeisterten Kunden begrüßt, sehen Experten darin auch unerfreuliche Stolpersteine.

Von Katharina Leuoth

erschienen am 01.09.2016



Mode entkommt man nicht, sagt Niels Holger Wien. Er selbst hat es sowieso nie versucht. Rot gefärbter Haarschopf, bunt gestreiftes Hemd, Röhrenjeans an diesem Tag in seinem Büro in Halle. Der gelernte Schneider und studierte Designer arbeitet als Trendanalyst für Textilunternehmen und Modeinstitutionen, berät, welche Farben, Stoffe, Silhouetten wichtig werden. "Auch wenn man sagt, sich nicht für Mode zu interessieren, ist das eine Aussage. Es ist eine Antihaltung." Denn: Mode ist Kommunikationsmittel. Was ein Mensch trägt, produziert das Bild über ihn mit.

Ab nächster Woche rauschen die Models wieder über die Laufstege von New York, London, Mailand und Paris. Die Schauen der großen Modehäuser präsentieren Frühlings- und Sommerkollektionen für 2017. Ob Trendanalysten wie Niels Holger Wien, Textilfirmen, Designschulen - die Schauen dienen als Inspiration. Zugleich aber gerät die Branche unter Druck, wird diskutiert, kritisiert. Vor allem zwei Schlagworte blinken auffällig wie Pailletten: Fast-Fashion und Mode-Demokratisierung. Die Digitalisierung hat beiden den Laufsteg gezimmert - viele Kunden applaudieren. Doch Experten warnen vor Verflachung und Vermüllung.

Fast-Fashion heißt "schnelle Mode". Der Begriff bezieht sich auf das Tempo, mit dem heute Textilfirmen Kollektionen auf den Markt werfen. Zwischen Frühjahr- und Sommer- sowie Herbst- und Wintersortiment werden zig zusätzliche Kollektionen gequetscht. Kritiker sagen: Wenn viel produziert wird, wird oft billig produziert. Was verdienen da noch die Textilarbeiter? Was bedeutet es für die Qualität der Ware? Was bedeutet die schnell wechselnde und aussortierte Kleidung für die Müllberge? Oder wie Modedesignerin Iris van Herpen in dem Buch "Talking Fashion" sagt: "Die meisten Marken arbeiten im Drei-Monats-Rhythmus, oder noch schneller, ... Man könnte sagen, die Mode hat sich so stark beschleunigt, dass überhaupt keine Zeit mehr bleibt, das jeweils Geschaffene wertzuschätzen. Ein verrückter Zustand." Aber wie ist es dazu gekommen?

"Mit der digitalen Revolution vor etwa 15 Jahren ist neben der Atmosphäre eine Infosphäre entstanden, ein permanenter Informationsstrom", sagt Wien. Über das Internet können wir permanent Bilder abrufen - Bilder von Mode, von Stilen, von Stars und Sternchen, die vorführen, was Otto-Normalverbraucher tragen muss. Das weckt Begehrlichkeiten. Durch das Internet kommt die ständige Verfügbarkeit hinzu: Was ich heute im Netz bestelle, wird morgen geliefert. Firmen nutzen das und füttern den Markt unablässig.

Zwar entwickelt sich in Teilen der Gesellschaft Kritik an der Schnelligkeit, "aber diese Kritik bewegt sich an der Oberfläche, so lange wir die Technik dahinter nicht infrage stellen. Wir verantworten die Schnelligkeit selbst", sagt Wien. Menschen folgten dem Takt der Maschinen, die sie schufen. Die Frage ist: Wie schnell soll es noch werden? "Ein Zukunftsthema ist deshalb eine Hochtechnologie nach menschlichem Maß zu schaffen. Eine, die uns nicht hetzt und überfordert, die uns nicht nur vermisst und Daten analysiert, sondern mit sozialer Kompetenz ausgestattet ist. Damit beschäftigen sich heute die Vordenker", so Wien.

Demokratisierung der Mode wiederum bedeutet: Der Kunde kann über den "digitalen Fingerabdruck" heute viel mehr mitentscheiden, was Modefirmen anbieten. Klingt gut, ist es aber nicht zwangsläufig, sagt Gerd Müller-Thomkins. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts in Köln, das unter anderem für seine rund 400 Mitgliedsunternehmen aus der Mode- und Textilbranche Trends recherchiert und analysiert. Die Demokratisierung der Mode komme zum einen dadurch zustande, dass das Konsumverhalten über die von Kunden genutzten Suchmaschinen und Online-Bestellungen viel detaillierter erfasst und so Angebote genauer als früher auf die Kunden zugeschnitten werden können. Zum anderen werde die Mode-Demokratisierung durch Mode-Blogger begünstigt, die Hypes darüber auslösen, was den Leib umhüllen soll. Die Modebranche sollte sich nicht allzu sehr nach diesen Bloggern ausrichten, fordert Thomkins. Denn die Blogs hätten nicht unbedingt etwas mit Mode zu tun. "Mode entsteht wesentlich, weil Avantgardisten aus der Branche weiter denken als die Masse." Solche Menschen, die Mode voran- bringen, stimmen nicht zwangsläufig dem zu, was Hunderte im Mode-Blog "liken". "Es ist eine Täuschung zu glauben, dass Mitbestimmung immer nur positive Seiten für die Gesellschaft hat. Die Demokratisierung der Mode ist nicht gleichzusetzen mit ästhetischer Eloquenz. Im Gegenteil: Demokratisierung der Mode über Mode-Blogger, die ohne Fachwissen und begründetes Gespür agieren, bedeutet, dass man immer nur kopiert, was schon da ist. Das führt zu Verflachung und Bagatellisierung", sagt Thomkins. Vergleichbar mit Volksbefragungen. "Wenn Politiker dem Volk zu sehr oder ausschließlich aufs Maul schauen, kann das auch in die Irre führen." Die Frage ist, wer welchen Horizont und die Verantwortung für Entscheidungen oder Kreationen hat, die über den eigenen Tellerrand des Bewusstseins hinauszeigen.

Die Sache mit den Blogs sehen nicht alle so streng. Mode-Blogs können auch in der Ausbildung eine Rolle spielen, so wie an der Schule für Angewandte Kunst in Schneeberg, eine Fakultät der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Auch Themen wie Fast-Fashion und Nachhaltigkeit stehen dort an. "Wir versuchen, unseren Studenten ein kritisches Bewusstsein nahezubringen", sagt Dorette Bárdos, Leiterin der Studienrichtung Modedesign. "Viele Studierende bringen bereits ein Bewusstsein für diese Themen mit, andere sind sehr mode- und trendorientiert. Wir provozieren Diskussionen zwischen diesen beiden Gruppen und beziehen die Themen in Projekte ein."

Ein Beispiel ist der Entwurf der Absolventin Babette Sperling. Sie hat die neue Technik des 3D-Drucks mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Die Idee: Jeder Mensch hat Lieblingsteile im Schrank, die viele Saisons überstehen. Wie können Designer bewusst solche Lieblingsteile produzieren? Sperling hat die Braille-Schrift für Sehbehinderte als Ausgangsform für eine Art Geheimschrift genommen und sie über 3D-Druck in eine plastische Flächengestaltung auf einem Kleid und einer Hose verwandelt. Die Plastizität verleitet dazu, die Kleidung zu berühren, der Tastsinn fördert Emotionen, zudem könne die Geheimschrift Nachrichten transportieren - und all das die Bindung zwischen Kleidungsstück und Träger vertiefen.

Effekt: So ein Teil werfe keiner nach drei Monaten auf den Müll. Es ist ein Gegenentwurf zur Fast-Fashion.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".