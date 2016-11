Kleine Träumerin wird groß

Mit "Schneewittchen" fand im Zwickauer Puppentheater die erste Eigeninszenierung nach der Neuformierung im August statt.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 20.11.2016



Zwickau. "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" - diese Worte, die die Gebrüder Grimm in ihrem Märchen "Schneewittchen" der bösen Stiefmutter in den Mund legten, werden die Besucher des Stückes "Schneewittchen & die sieben Zwerge - Wenn kleine Träumer groß werden" im Zwickauer Puppentheater nicht zu hören bekommen. Denn der Spiegel in der Inszenierung sowie in der Textfassung der Puppentheaterdirektorin Monika Gerboc hängt nicht an der Wand, sondern ist ein Pendel, das das Verrinnen der Zeit symbolisiert. Auf den einsilbigen Befehl der Königin: "Sprich!", antwortet es als Orakel in langen Reimen (gedichtet von Tilo Nöbel) und schürt bei ihr die Angst vorm Älterwerden sowie den Wunsch, die Zeit anzuhalten, um für immer für alle begehrens- und bewundernswert zu sein - ein Thema, das in der Inszenierung für Kinder ab vier Jahren zu sehr dominiert. Dabei vertreibt die Königin auch den unterwürfigsten aller ihrer Untertanen - die Ratte (Detlef Plath). Die bringt es nämlich nicht übers Herz, Schneewittchen, das sie seinen Freund nennt, zu töten. Verantwortlich für die Bühne zeichnen Pavel Hubicka, Monika Gerboc, für die Puppen: Pavel Hubicka, Ewa Wozniak und Rafal Budnik.

Zauberhaft schrullig sind die wasserscheuen Zwerge (Antje Binder, Konrad Bruno Till, Detlef Plath), die unter sich ihre eigene Zwergen-Sprache sprechen. Sie sind ganz anders als Grimms ordentliche Protagonisten und haben dennoch das Herz am rechten Fleck. Im Gegensatz zur bildschönen Königin, die von Sabine Weitzel verkörpert wird. Die Puppenspielerin und Theaterpädagogin beeindruckt mit ihrem schauspielerischen Talent. So wie die Theaterpädagogin Franziska Rilke, die nicht nur bestens mit Puppen spielen kann. Sie führt zusammen mit Antje Binder das kleine Schneewittchen und leiht der Puppe ihre Stimme. Und sie verkörpert in menschlicher Gestalt das zu einer schönen jungen Frau herangewachsene Schneewittchen, das zwar immer noch von rosa Elefanten träumt, aber auch von einem Prinzen (Konrad Bruno Till), der ein gutes Herz und Augen wie ihr Papa hat. Er wird sie ganz nach Disney-Art mit einem Kuss aus dem Schlaf erwecken, in den sie der giftige Apfel der eifersüchtigen Stiefmutter versetzt hat. Die Freude ist groß.

Die böse Stiefmutter muss nicht wie in Grimms Original in glühenden Schuhen bis zum Totumfallen auf der Hochzeit des Traumpaares tanzen, sondern wird einfach vergessen. Schneewittchen nebst sieben Zwergen und dem Prinzen singen von Träumen und Wundern, die wahr werden, wenn man nur an sie glaubt - und ernten viel Applaus vom Premierenpublikum.

Nächste Vorstellungen am Dienstag, 9 Uhr, am 23. November, 9.30 Uhr. Kartentelefon: 0375/27130.

www.puppentheater-zwickau.de