Klingende Basis fÃ¼r ein ganzes Leben

Klingende Basis für ein ganzes Leben

Intendant Hans-Christoph Rademann über die Kraftquelle der sächsischen und mitteleuropäischen Kultur im Musikfest Erzgebirge

erschienen am 09.09.2016



Schwarzenberg. Mit Georg Friedrich Händels Oratorium "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato" wird heute, 20 Uhr in der Schwarzenberger Georgenkirche das vierte Musikfest Erzgebirge eröffnet. Dem aus Schwarzenberg stammenden Intendanten Hans-Christoph Rademann ist es damit in vergleichsweise kurzer Zeit gelungen, eine ebenso anspruchsvolle wie beliebte Veranstaltungsreihe rund um Alte Musik zu etablieren, die tausende Gäste aus dem In- und Ausland in die Region lockt. Tim Hofmann hat sich vor dem Auftakt mit ihm unterhalten.

Freie Presse: Herr Rademann, das Musikfest Erzgebirge ist in nur wenigen Jahren zum viel beachteten Juwel in der ja nicht gerade armen Festivallandschaft Sachsens geworden. Sehen Sie die Reihe als Ergänzung in der Nische - oder auf Augenhöhe mit berühmten Festivals wie dem Bachfest in Leipzig?

Hans-Christoph Rademann: Was die Besucherzahlen angeht, sind wir von einer Augenhöhe mit den Metropolen natürlich noch etwas weg. Inhaltlich denke ich aber, dass sie durchaus da ist. Ich sehe nämlich nicht ein, warum man in Sachsen das Erzgebirge kulturpolitisch hinten runterkippen sollte, indem man sich auf die Zentren Leipzig und Dresden konzentriert. Diese können zusammen mit dem Erzgebirge sehr gut ein Dreieck bilden. Das Erzgebirge ist viel mehr als nur das Land der Holzschnitzer und Bergmannszüge. Wenn ich in Schwarzenberg loslaufe, komme ich nach nur wenigen Kilometern an diversen Geburtsstätten wichtiger Komponisten vorbei: In Grünstädtel etwa wurde Gottfried Heinrich Stölzel geboren, einer der besten Barockkomponisten. Und aus Grünhain kommt Johann Hermann Schein, einer der wichtigsten Thomaskantoren vor Bach. Jeder Mensch, der sich mit Alter Musik beschäftigt, kennt diese Meister. So gesehen, ist das Erzgebirge Quellregion der gesamten sächsischen Kultur.

Warum weiß man davon, anders als etwa bei der Leipziger Bachtradition, gemeinhin so wenig?

Das ist vielleicht eine Frage der kulturellen Bildung. Wir müssen einfach viel mehr in die Hörbildung investieren, in den anspruchsvollen Hörer von morgen. Unglaublich viele wichtige Vertreter der Musikgeschichte von Bach über Schumann bis Wagner kommen aus Mitteldeutschland, und das kommt ja nicht aus dem Nichts. Der Begriff des christlichen Abendlands, der in den Debatten momentan herbeizitiert wird - was bedeutet der denn? Zum erheblichen Teil ist sein Erbe diese Musik, sie sollte ein kulturelles Selbstverständnis sein. Aber - sie ist es nicht mehr.

Jetzt übertreiben Sie. Sachsen lässt es sich jedes Jahr viele Millionen kosten, diese Kultur zu fördern, lebendig zu halten und zudem Menschen zu motivieren, sich das auch anzuhören ...

Gut, verschwinden wird unsere Kultur nicht. Aber wenn beispielsweise Barockmusik nur noch von einer elitären kleinen Schicht wahrgenommen wird, kann man ja auch von Bedeutungslosigkeit sprechen. Dass Bachkantaten kein Massenphänomen sein können, ist klar. Aber noch zu DDR-Zeiten sind viel mehr Menschen in die Oper gegangen oder in Konzerte. Vielleicht lag das auch daran, dass Musik damals in den Schulen eine größere Rolle gespielt hat? Ich habe beispielsweise meine ganze Kindheit in der Kurrende verbracht und bin dort kirchenmusikalisch geprägt worden. Das ist eine unschätzbare Basis für ein ganzes Leben, unabhängig davon, ob man Musik macht oder nur hört!

Ist Hochkultur also zu elitär geworden?

Was die Zuschauerzahlen angeht, könnte man das befürchten. Wobei ich das inhaltlich nicht sehe. Wenn ich mir das Publikum in unseren Kirchen beim Musikfest Erzgebirge ansehe, so sehe ich da den Durchschnitt der Bevölkerung. Allerdings sind das eben Leute, die im Leben schon einmal mit einem sakralen Text in Berührung gekommen sind. Und genau diese Kantorei-Tradition im Erzgebirge ist doch bedroht. Die Leute ziehen weg, die Kirche spart. Aber wo in Orten wie Schwarzenberg, Aue, Schneeberg oder Marienberg findet überhaupt ein Musikbetrieb statt, wenn nicht in den kleinen Kirchen? Da läuft das ganze Jahr was. Deswegen binden wir diese eng in jedes Musikfest ein, weil dort eine Musik geboten wird, die ganz tief in den Menschen etwas zum Schwingen bringen kann.

Das empfinden Hip-Hop-, Jazz- oder Rockfans bei ihrer Musik aber doch auch. Ist es nicht eher so, dass die Vielfalt sehr stark zugenommen hat, sodass einzelne Sparten zwangsläufig kleiner werden und ein allgemeiner Kanon, wie es ihn früher gab, einfach nicht mehr fassbar ist?

Klassische Musik hat da natürlich ein Problem; sie ist in vieler Hinsicht artifizieller, sie erfordert Geduld, Langmut, und da ist es auch mal anstrengend zuzuhören. Damit hat sie sich natürlich auch verkompliziert und in gewisser Weise vom Publikum entfernt. Deswegen wollen wir mit dem Musikfest Erzgebirge ja auch eine so hohe Qualität bieten - aber zugänglich bleiben muss sie. Man muss das Alte kennen, um das Neue goutieren zu können.

Wie wichtig ist Ihnen dabei der kirchliche Ansatz?

Sehr, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die kirchlichen Themen immer auch Friedensthemen sind. Wenn man das richtig macht, dann muss Kultur dazu beitragen, dass eine Gesellschaft sich als friedlich versteht. Leute, die wie eingangs erwähnt, nach christlichem Abendland rufen, haben das meiner Meinung nach nicht richtig verstanden.

Apropos: Ihr Festivalmotto für 2016 ist "Wege", da muss man zwangsläufig an die aktuelle Asyldebatte denken. Eine direkte Auseinandersetzung mit diesem Thema suchen Sie aber nicht?

Als Festivalintendant kann ich letztlich nur etwas mit Musik klarstellen. Ich kann nur versuchen, deren Inhalte besser verständlich zu machen. Denn es ist doch ganz eindeutig, was im Evangelium steht: dass man an den Hilflosen nicht vorüberlaufen soll und dass jeder Mensch gleich wichtig ist. Da gibt es aus christlicher Sicht für mich eigentlich keine Diskussion.

Im Erzgebirge scheint man das teilweise anders zu sehen ...

Das ist eine persönliche Sache des Einzelnen, gegen die man mit rein künstlerischen Mitteln schwer ankommt. Eher mit Ruhe, mit Geduld und Argumenten! Aber was Musik kann, ist, Themen in besonders intensiver Weise bewusst werden zu lassen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Mensch, der sich intensiv mit den Werten und Errungenschaften mitteleuropäischer Kultur beschäftigt, nicht erkennt, dass Offenheit anderen Menschen gegenüber, dass Neugier, auch die Begegnung mit Unbekanntem am Ende neue Werte schaffen - auch wenn es manchmal schmerzhafte Veränderungsprozesse sind. Ich bin nicht so naiv zu glauben, Musik könnte prinzipiell die Welt verbessern. Aber sie kann Einfluss nehmen auf die Charakterbildung - auf Gedanken, die Menschen haben. Musik ist in der Lage, eine Seele in Schwingung zu versetzen. Dadurch gerät der Mensch innerlich in Bewegung, er kann gefühlsmäßig aufwachen, in sich gehen, sich auch für andere öffnen. Das ist ja auch ein Vorteil dieser klassischen Musik: Wenn man sich wirklich mit ihr befasst, wirft sie sehr wesentliche Fragen auf.