Knapp 30 000 Besucher bei den Radebeuler Karl-May-Festtagen

erschienen am 28.05.2017



Radebeul (dpa/sn) - Knapp 30 000 Menschen haben die dreitägigen Karl-May-Festtage in Radebeul besucht. Die Stimmung im Lößnitzgrund sei trotz des sehr heißen Sommerwetters gut gewesen, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Im vorigen Jahr hatten die Organisatoren etwas mehr als 30 000 Besucher gezählt. Höhepunkte seien in diesem Jahr eine große Sternreiterparade am Sonntag sowie Präsentationen indianischer Gäste gewesen. Die Festtage werden von der Stadt Radebeul veranstaltet. Sie drehen sich um die Abenteuergeschichten des Schriftstellers Karl May (1842-1912).