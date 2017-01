Komödiantisch, dramatisch, skurril

Er gehört zu den renommiertesten deutschen Schauspielern: Michael Gwisdek. Der Berliner, der am Samstag 75 wird, ist bald wieder im Kino zu sehen. Seine Karriere begann in Karl-Marx-Stadt.

Von Uta Trinks

erschienen am 13.01.2017



Berlin. Drei Anläufe brauchte er, um an der Staatlichen Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin als Student angenommen zu werden, nachdem er zunächst etwas "Anständiges", nämlich Gebrauchswerber, gelernt und in verschiedenen Berufen gearbeitet hatte. Jetzt gehört Michael Gwisdek, der am Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, zu den renommiertesten Mimen des Landes. Das hatte er schon zu DDR-Zeiten geschafft, und auch nach der Wende konnte er seine Stellung in der ersten Riege seiner Zunft behaupten - auch wenn er nicht einer von denen ist, die sich selbst in den Vordergrund drängen.

Vom Drama, über Krimi und Märchenfilm bis hin zur Komödie: In mehr als 100 Filmen hat er sich in die Herzen der Zuschauer gespielt: "Hostess" (1975), "Hälfte des Lebens" (1984), "Coming out" (1989), "Der Tangospieler" (1990), "Good Bye, Lenin!" (2003), "Elementarteilchen" (2006) ... Auch auf dem Fernsehbildschirm taucht er immer wieder auf, etwa in "Tatorten" oder in der Donna-Leon-Serie. Ab 26. Januar wird Michael Gwisdek, der eigentlich vor zwei Jahren seine Karriere beenden wollte, in der neuen Kinokomödie "Kundschafter des Friedens" wieder auf der Leinwand zu erleben sein, in einer Geschichte über frühere DDR-Spione. Als verschrobener Bastler Jacky agiert er hier an der Seite von Henry Hübchen, Thomas Thieme, Winfried Glatzeder, Jürgen Prochnow. Er bekäme ständig Angebote, die er schwer ablehnen könne, so Gwisdek. Er komme nicht dazu, Rentner zu sein.