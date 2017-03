Kraftklub kündigt neues Album an

erschienen am 16.03.2017



Chemnitz. Die Chemnitzer Band Kraftklub hat am Donnerstagabend ihr neues Album angekündigt. Wie die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite bekanntgab, heißt die Platte "Keine Nacht für niemand" und ist ab dem 2. Juni im Handel erhältlich. Die Bekanntgabe erfolgte, nachdem per Livestream mehrere Stundenlang eine Installation gezeigt wurde.

Mit den Songs des Albums geht es dann auch auf Tour. Am 2. und 3. Juni sind Auftritte bei "Rock im Park" und "Rock am Ring" in Nürnberg geplant. (fp)