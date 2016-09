Krieg der Geschlechter bis zum Rollentausch

"Szenen einer Ehe" erlebt am Staatsschauspiel Dresden Premiere

Von Gabriele Fleischer

erschienen am 13.09.2016



Dresden. Kein Videospiel, kein aufregendes Bühnenbild, die Möbel im Stil der 1970er-Jahre: Regisseur Thomas Jonigk hält sich mit seinen "Szenen einer Ehe" an die Vorlage, die Ingmar Bergman 1973 mit seinem gleichnamigen Film geliefert hat. In einer Zeit, als nach der 68er-Bewegung in Deutschland die Frau beginnt sich zu emanzipieren. Auch im Bergman-Stück tritt sie aus dem Ehefrauen-Image heraus. Immer auf der Suche: "Ich bin mir nicht sicher, wer ich eigentlich bin."

Die Inszenierung für das Staatsschauspiel hatte jetzt am Kleinen Haus Premiere. Das scheinbar gut funktionierende Familienleben der Anwältin Marianne (Nele Rosetz) und des Wissenschaftlers Johann (Torsten Ranft) ist an Banalitäten am Küchentisch kaum zu überbieten. So wie Marianne und Johann klammern sich Millionen anderer Ehepaare an Lügen, Maskeraden und Widersprüche. Nur sehr zögerlich schafft es Marianne, sich abzunabeln: Selbst die geplante Absage des Sonntagessens bei der Mutter misslingt. Lakonischer Kommentar von Johann: "Die Revolution wurde im Keim erstickt." Irgendwann kommt es zum Bruch, zu Gewalt und Erniedrigungen. Die Fassade bröckelt, als Johann seiner Frau sagt, dass er mit Studentin Paula leben möchte. Noch fleht Marianne ihn an, demütigt sich - bis sie eine Wandlung vollzieht. Nele Rosetz, die aus anderen Inszenierungen für ihre bis zur Ekstase gehenden Ausbrüche bekannt ist, gelingt innerhalb von Minuten der Rollentausch zur Frau, die Beruf und Familie ohne Ehehälfte meistert. Als der gescheiterte Liebhaber Johann zurückkehrt, hat er keine Chance. Die Schauspieler verstehen sich bestens auf Szenen einer Ehe - bis ins Groteske schaffen sie den Schlagabtausch. Marianne fordert energisch die Scheidung. Sie dirigiert jetzt. Dass Torsten Ranft mal die Frauennamen verwechselt, ist für das Stück sogar ein gekonnter Schachzug. Und es gibt Hoffnung. Regisseur Jonigk lässt in einer zweiten Ebene Lars Jung und Hannelore Koch als alterndes Paar Marianne und Johann in die Szenen treten. Zärtlich schauen sie sich an. Sie, die mit anderen Partnern verheiratet sind, können offen miteinander umgehen. Jahrzehnte hat es gedauert (auf der Bühne eineinhalb Stunden), bis sich beide in den Armen liegen.