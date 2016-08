Kulturraum sucht mit Aufruf Beiratsmitglieder

Flöha (dpa/sn) - Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen will zum 1. Juli 2017 seinen Kulturbeirat neu besetzen. In einem öffentlichen Aufruf werden interessierte Kultursachverständige gesucht, die sich ehrenamtlich engagieren, wie das Gremium in Flöha am Montag mitteilte. Gefragt sind ihre Kenntnisse, Erfahrungen und Ideen, um über die Förderung regional bedeutsamer Kulturangebote zu entscheiden. Potenzielle Beiratsmitglieder sollten fachlich qualifiziert und möglichst unbefangen sein. Bewerben könnten sich auch Sachverständige, die mit der Region verbunden sind und ihre Besonderheiten kennen.