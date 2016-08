Kultusministerium sucht Werke junger Hobby-Regisseure

erschienen am 30.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Für das diesjährige Schülerfilm-Festival «Film ab» werden die besten Streifen von jungen Hobby-Regisseuren gesucht. Bis zum 30. September können sich Kinder und Jugendliche der ersten bis neunten Klasse mit Beiträgen bewerben, die im Unterricht oder in der Freizeit gedreht wurden, wie das Kultusministerium am Dienstag in Dresden mitteilte. Willkommen seien alle Genres vom Spielfilm über Animation und Dokumentation bis zur Literaturverfilmung. Die Filme sollten nicht länger als 30 Minuten sein, hieß es.

Erstmals wird eine Jugendjury die Einsendungen bewerten. Auch die Vergabe eines Publikumspreises ist ein Novum. Die besten Nominierten werden beim «Film ab!»-Festival am 19. November in der Leipziger Schaubühne Lindenfels gezeigt. Dort werden auch die Gewinner in drei Altersklassen prämiert. 2015 hatten 73 Schulklassen Beiträge zu dem Wettbewerb eingereicht.