Kunst für die Kumpel

In der Zwickauer Galerie am Domhof sind "Einblicke" in die Kunstsammlung der Wismut zu sehen - Auftragswerke und Ankäufe von hoher Qualität. Eines jedoch vermisst der interessierte Betrachter.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 22.02.2017



Zwickau. "Die Grube war der Ort der Wahrheit, dort wurde jeder Handgriff gnadenlos gewogen..." Franz Fühmann war fasziniert vom "Berg", vom Bergwerk, von den Bergleuten. Diese Arbeit "im Berg" war für den 1984 verstorbenen Schriftsteller Sinnbild des Lebens und des eigenen Schaffens.

Fühmann hatte sich selbst den Auftrag gegeben, die Arbeit "im Berg", so der Titel des unvollendet gebliebenen Projekts, zu erforschen und war daran gescheitert. Etwa die Hälfte der Gemälde, Grafiken und wenigen Plastiken, die in der Zwickauer Galerie am Domhof "Einblicke" in die Kunstsammlung der Wismut GmbH geben, dürften ebenfalls Auftragswerke sein. Sie zeigen, oft in den gerade gängigen Ausformungen des Realismus, wie er offiziell in der DDR erwünscht war, die Arbeit der Bergleute, wie sie war oder wie die Künstler glaubten, sie darstellen zu müssen. Da wird manches Zugeständnis an den Auftraggeber deutlich, wie etwa in den handwerklich perfekten Doppelporträts des Leipzigers Werner Petzold, der so etwas wie der Hofmaler der Wismut war, und alte, verdiente Genossen neben vorwärtsdrängende Jugendbrigadiere setzte. Reichlich zehn Jahre später wagte Frank Ruddigkeit in seinem großen Triptychon "Arbeitstag des Bergmanns" schon eine andere, wildere Art des Realismus. In seinem Bild ist Leben, Tempo, Gefahr. Und im ebenso realistischen Porträt des ordendekorierten "Bergbauveteranen Adolf Nestler" von Jürgen Szajny, 1981, schwingt eine Melancholie mit, die nicht nur aus dem Ende des eigenen Berufslebens rührt. Hilflos liegen die großen Hände auf den Knien, traurig knittert der irgendwie nicht recht passende Anzug. Die ganze Figur scheint einer Zeit nachzutrauern, als der eigenen Hände ehrliche Arbeit noch etwas galt. Keines der Bilder erreicht die schmerzhafte, berührende Wirklichkeitsnähe etwa von Werner Bräunigs Roman "Rummelplatz" über die Anfänge der Wismut mit ihren Lohnkämpfen, Kneipenschlachten, mit Gewalt und Zärtlichkeit.

Und doch zeichnen viele Werke ein realistisches Bild der Kumpel und Bergbaulandschaften in den 70er- und 80er-Jahren, weil sich kaum ein Künstler der Faszination des Themas und der Menschen entziehen konnte. Sie erscheinen nicht immer als heroische Kämpfer an der Uranfront für den Frieden, und die Landschaften dürfen auch die Wunden zeigen, die der Bergbau reißt.

Die Kunstsammlung der Wismut umfasst mehr als 4000 Werke und ist damit die größte eines ehemaligen DDR-Unternehmens. Die frühere Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft gab nicht nur Kunstwerke für Kulturhäuser und Ferienobjekte in Auftrag, sie kaufte auch in großem Stil an, und das mit gutem Geschmack und ohne ideologische Scheuklappen. Dies zeigt der zweite Teil der Zwickauer Ausstellung. Dort sind nicht nur Willi Sitte und Werner Tübke vertreten, sondern es sind auch Arbeiten etwa von Dagmar Ranft-Schinke, Wolfram Ebersbach, Herta Günther, Albert Hennig und Hans Ticha zu sehen - allesamt der Regimenähe unverdächtig. Künstler aus der Region wie Siegfried Otto-Hüttengrund, Axel Wunsch und Heinz Tetzner wurden zudem besonders berücksichtigt.

Leider geizt die Ausstellung in der städtischen Zwickauer Galerie mit Hintergrundinformationen über die Bilder hinaus - anders als die große Chemnitzer Schau "Schicht im Schacht" vor drei Jahren. Dabei gäbe es sicher noch Geschichten zu erzählen - etwa über die gemeinsamen deutsch-sowjetischen Pleinairs. Dennoch sind die "Einblicke" sehenswert - als Erinnerung an eine Zeit, in der die Wismut mehr als nur die Landschaft dieser Region prägte und "jeder Handgriff gnadenlos gewogen" wurde.

Die Ausstellung "Einblicke: Ausgewählte Werke der Wismut Kunstsammlung" ist bis zum 26. März in der Galerie am Domhof in Zwickau zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr.