Kunst im Schaufenster

Die Künstlermesse in Dresden ist internationaler geworden und bildet einen reizvollen Kontrast zur gleichzeitigen Designmesse Room & Style. Aber für manche Künstler ist es nicht so leicht, sich derart zur Schau zu stellen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 09.01.2017



Dresden. Einer der koreanischen Künstler meditiert im Schneidersitz, fast schlafend, vor seinen bezaubernden Tuschezeichnungen. Anderen ist die ungewohnte und ungeliebte Rolle des "Künstlers im Schaufenster" von weitem anzusehen: Lucas Oertel aus Dresden liest ein Buch und spricht Besucher seines Standes nur an, wenn sie näheres Interesse zeigen - was seine Gemälde verdient haben. Er gehört zu den Entdeckungen auf der 6. Künstlermesse, die am Wochenende, wie immer integriert in die Messe Room & Style für "Design, Fashion, Food, Art" in den Dresdener Messehallen stattfand. Die Mischung führt zu einem teils bizarren Gemenge aus hochwertigen Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Kitsch, Kunst und dem Duft nach origineller Küche, zum Beispiel aus dem Restaurant der Chemnitzer Villa Esche. Während auf der Bühne Mode im Stil der 20er-Jahre zu Musik aus dem 21. Jahrhundert im Schatten der einem fast sexistisch wirkenden Schönheitsideal huldigenden Skulpturen von Malgorzata Chodakowska präsentiert wird, nimmt Oertel in seinen naiv wirkenden, aber mit einem klugen, skeptischen Humor komponierten Bildern dieses blinde "Weiter, weiter" und das augenverschließende "Kein Problem. Nirgends" (so zwei seiner Ausstellungstitel) kritisch aufs Korn. In den Gemälden des Dresdners sind die Menschenkinder so bunt wie in der wirklichen Welt.

Auch die Welt der Künstlermesse ist bunter geworden. Gastkünstler kommen in diesem Jahr aus Großbritannien, Südkorea und dem Iran. Alle tragen sie zur Bereicherung der Messe bei. Die südkoreanischen Künstler etwa arbeiten durchaus nicht alle traditionell mit Tusche und wertvollen Papieren. Lee Young-Woo greift Formen und grelle Farben der Pop Art auf, um Befindlichkeiten wie Einsamkeit und Zweisamkeit darzustellen. Die im Iran geborene Helena Shin Dashtgol mischt reizvoll Elemente arabischer Kunst mit einem abstrakt expressiven Gestus.

Kritische Vielfalt bietet auch die Fachklasse von Ralf Kerbach an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, die unter dem Motto "Kalter Osten" erstmals an der Messe teilnimmt. So setzt sich etwa Lena Dobner in einer multimedialen Installation am Beispiel des Dirigenten Wilhelm Furtwängler, der sich von den Nazis hofieren ließ, mit dem Verhältnis von Kunst und Politik auseinander. Eindrucksvoll.

Eine Bereicherung ist schon seit Jahren die kleine Gemeinschaftsausstellung des Chemnitzer Künstlerbundes und seiner Gäste. In diesem Jahr zeigen Beate von Appen Schmuck, Jaqueline Knappe bezaubernde Lichtobjekte, Christoph Roßner skurrile Holzskulpturen, Ines J. Plauen fantasievolle Gemälde, Teo Richter, Peter Domke sowie die Weitzel & Hauer GbR praktisch-schöne Möbel und der Chemnitzer Ingolf Höhl sieben futuristisch-grafische Möglichkeiten "die Welt zu verändern". "Es wäre blauäugig zu glauben, man gehe wohlhabend von der Messe nach Hause", sagt Teo Richter, aber man fühle sich hier "sehr gut aufgehoben", lobt der Vorsitzende des Chemnitzer Künstlerbundes, und "es macht miteinander einfach Laune". Gute Laune, die sich auch auf die Besucher überträgt. Und für die Künstler, so Ines J. Plauen, ist die Teilnahme einen Versuch wert, wie sie sagt. Oder auch zwei oder drei - wie für die Vogtländerin Tanja Pohl, die schon zum dritten Mal ihre Arbeiten auf der Künstlermesse zeigt. Zumindest preiswerte Grafiken wechseln denn auch tatsächlich mal den Besitzer, und ansonsten kann man es sich ja immerhin auf einem der stylischen Sofas nebenan gemütlich machen. Oder eben über Kommendes meditieren wie der Südkoreaner Hong-jun Park.