Kunstkraftwerk Leipzig lockt über 50 000 Besucher an

erschienen am 13.06.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein Jahr nach seiner Eröffnung hat das Kunstkraftwerk Leipzig Bilanz gezogen. Seit Juni 2016 seien mehr als 50 000 Besucher aus aller Welt gezählt worden, teilte die Einrichtung am Dienstag mit. Mit 20 Ausstellungen und Künstlern aus 25 Ländern habe sich das Kulturzentrum im Leipziger Westen «nicht nur als fester Anlaufpunkt für die Freunde moderner Kunst in Leipzig etabliert, sondern zugleich auch in der internationalen Kunstszene für Eindruck gesorgt.»

Das heutige Kunstkraftwerk wurde im Jahr 1900 als Elektrizitätswerk für die Leipziger Straßenbahn erbaut. Danach diente es rund drei Jahrzehnte bis zur Stilllegung 1992 als Heizkraftwerk.