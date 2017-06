Lachen, Lieben, Sterben

Dem Theater Plauen- Zwickau ist mit "Cavalleria rusticana" und "Der Bajazzo" ein großer Wurf gelungen. Hinrich Horstkotte inszeniert die Opern um Eifersucht und Mord als Psychothriller.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 12.06.2017



Plauen. Fast tonlos ließ der Tenor Jason Kim als Canio, der Bajazzo, die berühmten letzten Wort in die Stille nach dem Morden tropfen: "La commedia è finita", die Komödie ist zu Ende. Die Leidenschaften waren erloschen. Der Vorhang fiel. Der stets lachende Clown einer umherziehenden Theatertruppe hatte in rasender Eifersucht seine Frau und ihren Liebhaber getötet.

Dem fatalen Ende waren im Vogtland Theater Plauen fast drei Stunden große Oper vorausgegangen. Mit der Premiere von "Cavalleria Rusticana" von Pietro Mascagni und dem Amoklauf im Milieu der Commedia dell'arte von Ruggero Leoncavallos "Bajazzo" war ein überaus markantes Stück Musiktheater gelungen. Wundervoll ausgeführte Arien in italienischer Sprache, effektvolle Szenen und ein schwelgerischer, doch dabei verblüffend transparenter Orchesterklang ließen das grauenhafte Geschehen um verzweifelte Liebe und bis zur Raserei gesteigerte Eifersucht zum tief beeindruckenden Erlebnis werden. Lutz de Veer hatte am Dirigentenpult die Fäden in der Hand gehalten. Das Publikum zeigte sich begeistert, erhob sich und bedachte nicht nur die durchweg fantastische Solistenriege, sondern auch Chöre, Musiker und das Inszenierungsteam um Hinrich Horstkotte mit Bravorufen und langem Beifall.

Horstkotte hatte die beiden jeweils knapp über eine Stunden währenden Opern nicht nur in einen Abend gepackt. Er hatte sie auch auf stimmige Art stilistisch verbunden. Das für beiden Stücke gleichermaßen taugliche Bühnenbild von Siegfried E. Meyer assoziierte die steilen Gassen süditalienischer Dörfer und Städte, gab Ort und Zeit der Handlung entsprechend der Vorlagen vor. Die sparsam in Sepiatönen gehaltenen Quader ließen gleichzeitig die Enge und Strenge der Lebensverhältnisse der Entstehungszeit der Oper "Cavalleria Rusticana", die 1890 herauskam, ahnen. Mit Hilfe der Drehbühne ließ sich zudem die Spielfläche im Handumdrehen zum Markt- oder Kirchplatz machen oder zur verschwiegenen Gasse, in der geheime Leidenschaften blühen.

Das erfüllten die Solisten und Chöre auf geradezu mitreißende Art mit Leben und Gesang. Dabei brach in beiden Opern eine große Stunde für die Frauen an: Mezzosopranistin Nathalie Senf verlieh mit großer, wohlklingender Stimme und Gestaltungskunst der Partie der unglücklich liebenden Bäuerin Santuzza in Mascagnis Szenen aus dem bäuerlichen Leben des historischen Siziliens eine überaus intensive Emotionalität. Ihr an die Mutter des treulosen Geliebten Turrido gerichtetes Flehen "Voi lo sapete", "Als euer Sohn einst fortzog", und die Beschwörung "No, no, Turridu, rimani, rimani ancora", "Nein, Turrido, du kannst mich nicht treulos verlassen", hätten wohl selbst den hartherzigsten Menschen umgestimmt. Nicht so Turridu, verkörpert von Jason Kim, dem späteren Bajazzo. Er fiel unter dem Messer des kraftvoll von Shin Taniguchi gezeigten Fuhrmanns Alfio.

Anna Ellersiek als Nedda, die junge Frau des älteren Bajazzo, träumte im zweiten Teil des Opernabends, ebenso vergeblich von der Erfüllung ihrer Sehnsüchte: Mit dem anrührend vorgetragenen "Stridono lassù", "Zwitschern in der Höh'", zeigte sie, dass sie frei sein wollte wie die Vögel - frei für ihren heimlichen Geliebten Silvio, den Sebastian Seitz voller Begehren verkörperte. Doch Bajazzo, der Chef der Wandertheatergruppe, wollte sie nicht freigeben. Während der Aufführung im dörflichen Ambiente eskalierte das Eifersuchtsdrama, mischten sich die Konflikte der Commedia dell'arte mit dem scheinbar wirklichen Leben. Da kam der große Augenblick für Jason Kim als Canio: "No, Pagliacco non son", "Ich bin kein Bajazzo, bin auch ein Mensch wie du ..."

Schon Caruso soll sich einst mit der Rolle identifiziert haben. Was Kim am Premierenabend in Plauen leistete, hatte jeden leidenschaftlichen Bravoruf und alle Hochachtung verdient. Mit volltönender Stimme und zutiefst menschlichem Charakter ließ er Oper zum Leben werden - und umgekehrt.