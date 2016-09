Lady Gaga feiert neue Single mit Champagner

erschienen am 09.09.2016



London (dpa) - Die US-Musikerin Lady Gaga (30) hat ihre neue Single «Perfect Illusion» in der Nacht zu Freitag in einem Londoner Hotel gefeiert.

Auf ihrem Snapchat-Account veröffentlichte die Sängerin Videos, wie sie mit Freunden ihren Song zum ersten Mal im Radio hört und Champagner trinkt. Sie ist dabei zu Tränen gerührt. «Ich habe zwei Stunden geschlafen», sagte Lady Gaga am Freitagmorgen im britischen Radiosender BBC1. «Ich kann momentan gar nicht schlafen. So viele Leute auf der Welt hören diese Musik, es ist unglaublich.»

Die 30-Jährige kam am Donnerstagabend aus Deutschland nach London. In Berlin nahm sie an einer Konferenz ihrer Plattenfirma Universal teil und sagte im dpa-Interview zu ihrer neuen Single: «Es ist ein absoluter Traum, auf diesen Moment warte ich seit drei Jahren, seitdem mein letztes Album erschienen ist.» Es gehe nichts über das Gefühl, einen Song zum ersten Mal im Radio zu hören - auch nach fast zehn Jahren.

«Perfect Illusion» ist die erste Single ihres kommenden Albums, das nach Angaben der Sängerin so gut wie fertig ist.