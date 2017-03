Lang Lang und Domingo zum Jubiläum von «Klassik picknickt»

erschienen am 15.03.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Sächsische Staatskapelle Dresden feiert den 10. Geburtstag ihres Klassik-Picknicks unter freiem Himmel im Juni mit Stars der Szene. Neben dem chinesischen Pianisten Lang Lang wird auch der Sänger Plácido Domingo zu erleben sein, gaben das Orchester und die Gläserne Manufaktur von VW am Mittwoch als Veranstalter des bekannt. Domingo stehe an diesem Abend am Pult des Orchesters.

Das Programm enthält «Hits» der Opern- und Konzertliteratur. Zum Auftakt soll die Ouvertüre zu Giuseppe Verdis «Die Macht des Schicksals» erklingen, gefolgt von Peter Tschaikowskis 1. Klavierkonzert, der «Carmen»-Suite Nr. 1 von George Bizet, «Story Of Our Town» für Klavier und Orchester von Aaron Copland und dem «Capriccio italien» von Tschaikowski. Für das junge Publikum gibt es bereits am Vormittag eine Aufführung der «Kapelle für Kids».

Zum Programm «Klassik picknickt» versammeln sich jedes Jahr zum Saisonausklang Tausende Fans auf den Wiesen vor der Gläsernen Manufaktur. Weil der Andrang beim Geburtstag am 17. Juni besonders groß ausfallen dürfte, wechselt man auf die benachbarte «Cockerwiese». Rockstar Joe Cocker (1944-2014) hatte dort 1988 und damit noch vor dem Fall der Mauer einen legendären Auftritt. An die Show vor 85 000 Fans erinnert noch heute eine Gedenkplakette.