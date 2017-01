Laurie Anderson und Lawrence Weiner erhalten Wolf-Preis

Sie kombiniert verschiedenen Ausdrucksformen, er setzt vor allem auf abstrakte Texte und verschiedenene Materialien, beide sollen im Sommer in Israel ausgezeichnet werden.

erschienen am 03.01.2017



Tel Aviv (dpa) - Die amerikanische Performance-Künstlerin Laurie Anderson erhält den renommierten israelischen Wolf-Preis. Sie teilt sich die mit rund 95 000 Euro dotierte Auszeichnung mit dem Konzeptkünstler Lawrence Weiner, wie die Wolf-Stiftung am Dienstag in Tel Aviv mitteilte.

Die beiden würden unter anderem wegen der «Radikalität» ihrer Arbeiten ausgezeichnet.

Die 69-jährige Anderson wurde damit bekannt, in ihren Werken verschiedene Ausdrucksformen zu kombinieren, wie Bilder, Töne, Geschichten, Film und Musik. Dabei baut sie oft auf emotionalen Erinnerungen aus dem täglichen Leben auf.

Das Werk des US-Amerikaners Weiner besteht vor allem aus abstrakten Texten, die er mit Hilfe verschiedener Materialien präsentiert, unter anderem Glas, Stein, Eisen und Papier. Der 74-Jährige ist zudem bei Film- und Musikprojekten tätig.

Der Preis wird jedes Jahr in vier wissenschaftlichen Disziplinen und im Bereich der Kunst vergeben. Insgesamt erhalten die Preisträger rund 475 000 Euro. Die Preise werden im Juni in Jerusalem von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin übergeben.

Die Wolf-Stiftung wurde 1978 von dem in Deutschland geborenen Erfinder, Diplomaten und Philanthropen Ricardo Wolf gegründet.