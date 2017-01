Leidenschaft für Mode: Elfriede Jelineks neues Stück

Theater von Elfriede Jelinek ist eine Zumutung und provoziert. Im neuen Stück der Literaturnobelpreisträgerin geht es um Mode - die Uraufführung muss natürlich in Düsseldorf sein.

erschienen am 14.01.2017



Düsseldorf (dpa) - Mode ist das Thema des neuen Stücks der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. In keine Stadt passt das Thema besser als in die Modestadt Düsseldorf.

Deshalb wird «Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!)» der österreichischen Dramatikerin am Samstag (19.30 Uhr) auch in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt uraufgeführt.

Auf die Bühne bringt es der gefragte Opern- und Schauspielregisseur Jan Philipp Gloger. Er hat Erfahrung mit den fortlaufenden Endlostexten Jelineks, in denen es weder handelnde Figuren noch Regieanweisungen gibt.

Jelinek (70) gilt zwar als Modefetischistin, doch leichten Themen wie Mode widmet sich die sprachgewaltige Autorin eher selten. Die letzten Stücke der öffentlichkeitsscheuen Skandalautorin waren zumeist tagesaktuell politisch und handelten von islamistischem Terror und den rechten NSU-Morden, von Flüchtlingen, Bankenkrise und Missbrauch.

In ihren gewohnt scharfzüngigen Sprachkaskaden beschreibt Jelinek nun in ihrem neuen Werk die Zumutungen von Mode.