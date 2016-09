Leipzig lÃ¤dt zum Deutschen Kinder-Theater-Fest

Leipzig lädt zum Deutschen Kinder-Theater-Fest

erschienen am 29.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Junge Schauspieler erobern das Theater der Jungen Welt in Leipzig. Unter dem Motto «Wir bleiben wach» lädt das Haus vom 12. bis 15. Oktober zum 7. Deutschen Kinder-Theater-Fest ein. Eine Fachjury und erstmals auch eine Kinderjury hätten sechs Gruppen aus fünf Bundesländern für das wichtigste Festival für Kindertheatergruppen in Deutschland ausgewählt, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Kinderclubs von Theatern, Schultheatergruppen und von Initiativen freier Träger aus Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen seien vertreten. Insgesamt hatte es 40 Bewerbungen aus ganz Deutschland und der Schweiz gegeben.