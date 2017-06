Leipziger Bachfest 2017 übertrifft Erwartungen

erschienen am 18.06.2017



Leipzig (dpa/sn) - Als großen künstlerischen und auch geschäftlichen Erfolg haben die Veranstalter das diesjährige Bachfest in Leipzig gewertet. Zu den mehr als 120 Veranstaltungen des zehntägigen Festivals kamen fast 71 000 Besucher, wie sie am Sonntag mitteilten. Zu Beginn des Festes hatten die Organisatoren nach 57 000 Besuchern im vergangenen Jahr auf 60 000 bis 70 000 Gäste gehofft. «Unsere Erwartungen sind deutlich übertroffen worden. Wir fühlen uns bestätigt», sagte der geschäftsführende Intendant Alexander Steinhilber. Die Auslastung der Hauptkonzerte habe bei durchschnittlich 85 Prozent gelegen. Zudem sei beim Ticketverkauf ein Rekordumsatz erzielt worden. Genauere Zahlen wollte er nicht nennen.

Zudem ist das Bachfest verglichen mit den Vorjahren internationaler geworden. Mehr als jeder dritte Besucher sei aus dem Ausland gekommen. Insgesamt waren demnach 41 Nationen vertreten. Mehr als 1400 Tickets wurden unter anderem an Individualreisende aus den USA verkauft, mehr als 700 an Niederländer und mehr als 400 an Schweizer. «Wir wollen weiter wachsen und sowohl bei den Leipzigern als auch international noch zulegen», sagte Steinhilber.

Mit der Messe in h-Moll als Abschlusskonzert, aufgeführt vom Gewandhausorchester unter Herbert Blomstedt und dem Dresdner Kammerchor, sollte das Bachfest 2017 am Sonntagabend zu Ende gehen.

Im nächsten Jahr steht unter dem Motto «Zyklen» mit dem Leipziger Kantaten-Ring. Dabei sollen an zwei Tagen, in 10 Konzerten die besten 30 geistlichen Bach-Kantaten aufgeführt werden.