Leipziger Bildermuseum: Österreicher soll neuer Chef werden

erschienen am 06.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Österreicher Alfred Weidinger, derzeit Kurator des Wiener Belvedere Museums, soll neuer Chef des Museums der bildenden Künste in Leipzig werden. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Weidinger setzte sich gegen 29 Bewerber durch, von denen zehn ins engere Auswahlverfahren kamen. Die Wahl Weidingers durch die Ratsversammlung ist für den 12. April vorgesehen.

Der 55 Jahre alte Weidinger studierte Kunstgeschichte und ist derzeit Vizedirektor und Kurator des Belvedere Museums. Er tritt im Fall seiner Wahl die Nachfolge von Hans-Werner Schmidt an, der im April in den Ruhestand geht. Dienstbeginn Weidingers im Museum der bildenden Künste soll am 1. August sein.