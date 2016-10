Leipziger Bildermuseum zeigt Retrospektive zu Sighard Gille

erschienen am 28.10.2016



Leipzig (dpa) - Das Museum der bildenden Künste in Leipzig zeigt eine umfassende Retrospektive der Malerei Sighard Gilles. Gezeigt werden etwa 80 zumeist großformatige Gemälde von den späten 1960er Jahren bis zur Gegenwart, wie das Museum am Freitag mitteilte. Auch ein Modell im Maßstab 1:6 zur berühmten Deckenbemalung des Leipziger Gewandhauses ist zu sehen. Die Ausstellung wird vom 30. Oktober 2016 bis zum 22. Januar 2017 gezeigt.

Der in Eilenburg (Nordsachsen) geborene Gille (75) begann sein künstlerisches Schaffen in der DDR. Einfühlsam, aber auch ironisch kommentierend habe er Situationen des Lebens im Sozialismus festgehalten, teilte das Museum mit. Der Schwerpunkt der Schau «Sighard Gille. Ruhelos» liege aber auf Gilles Malerei nach dem Mauerfall.