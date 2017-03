Leipziger Galerie zeigt Kunst aus den 70ern

erschienen am 01.03.2017



Leipzig (dpa/sn) - Die Galerie Schwind in Leipzig zeigt von Samstag an «Die Kunst der 1970er Jahre in der DDR». Die Ausstellung umfasst Gemälde, Skulpturen und Arbeiten auf Papier der Künstler Fritz Cremer, Ulrich Hachulla, Erich Kissing, Wolfgang Mattheuer, Arno Rink, Willi Sitte, Günter Thiele und Werner Tübke. Für die Maler, Grafiker und Bildhauer in der DDR seien die 70er Jahre ein fruchtbares Jahrzehnt gewesen, teilte die Galerie am Mittwoch mit. Die Ausstellung ist bis zum 6. April zu sehen.