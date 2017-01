Leipziger Jazz-Nachwuchspreis der Ermer Stiftung ausgelobt

erschienen am 02.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Junge Künstler können sich um den Leipziger Jazz-Nachwuchspreis der Marion Ermer Stiftung 2017 bewerben. Die mit 6500 Euro dotierte Auszeichnung werde zum 21. Mal verliehen, teilte die Stadt Leipzig am Montag mit. Das Geld stelle die Stiftung bereit, die Auswahl der Gewinner treffe die Stadt. Um den Preis können sich junge Solisten und Ensembles bis 30 Jahre bis zum 31. März bewerben. Er soll mit einem Preisträger-Konzert während der 40. Leipziger Jazztage (29.9. - 8.10.2017) verliehen werden. Der Preis ist nach der in Bayern lebenden Mäzenin Marion Ermer benannt. Sie hatte 1992 ihr Erbe in Ostdeutschland in eine Stiftung eingebracht.