Leipziger Satirefestival beginnt: 150 KÃ¼nstler

Leipziger Satirefestival beginnt: 150 Künstler

Alle Künstler haben ein gemeinsames Ziel: Das Publikum zum Lachen bringen. In Leipzig ist wieder Lachmesse-Zeit.

erschienen am 14.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Leipzig wird wieder zum Treffpunkt der europäischen Kabarett- und Comedy-Szene. Am Sonntag beginnt die 26. Lachmesse. 150 Künstler aus neun Ländern seien beim Europäischen Humor- und Satire-Festival (16.-23.10.) dabei, sagte Geschäftsführer Frank Berger. Eröffnet werde das Fest mit einem gemeinsamen Auftritt der Leipziger Lokalmatadoren. Insgesamt stehen 89 Veranstaltungen an 14 Spielstätten auf dem Programm.

«In keiner deutschen Stadt gibt es so viele Kabaretts wie in Leipzig», so Berger. Dem wolle das Festival Rechnung tragen. Erwartet würden etwa 20 000 Besucher.

«Wir wollen verstärkt jungen Künstlern ein Podium geben und damit auch dem jüngerem Publikum etwas bieten», sagte Berger. Erstmals gibt es auf dem Festival Poetry-Slam. Mit der Österreicherin Lisa Eckart und dem Duo «Das Lumpenpack» würden etablierte Künstler aus der Slam-Szene in Leipzig erwartet.

Unter dem Titel «5vor5» stimmen die Leipziger Pfeffermühle, das Kabarett academixer, die Leipziger Funzel, das Kabarett Sanftwut und das Centralkabarett auf die humoristischen Tage ein. Danach stehen unter anderem Gisela Oechelhaeuser, Josef Brustmann, Stefan Waghubinger, Tilman Birr und Martin Zingsheim auf der Bühne.