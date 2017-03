Leise Bilder, stiller Mann

Die Neue Sächsische Galerie erinnert mit einer poetischen Ausstellung an den Chemnitzer Maler und Galeristen Uwe Bullmann: Stillleben, Landschaften, Porträts, oft mit feiner Melancholie.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 14.03.2017



Chemnitz. 1977 hat Uwe Bullmann eine ganze Gruppe seiner Chemnitzer Künstlerkolleginnen und -kollegen auf einer "Wolgaschiffsreise" porträtiert. Michael Morgner, der jung gestorbene Wolfgang Einmahl, Dagmar Ranft-Schinke, Carl-Heinz Westenburger und andere schauen fast alle in verschiedene Richtungen, vereint in einem Gemälde von symbolischer Kraft. Es gibt wenige solcher Bilder in Chemnitz - Uwe Bullmann hat sich für seine Kollegen interessiert, sie waren ihm die Zeit wert, dieses Bild zu malen, sie haben ihm etwas bedeutet. Für sie hat er sich eingesetzt, manchmal wohl auf Kosten des eigenen Werks.

An dieses weitgehend unbekannte Werk erinnert jetzt, ein halbes Jahr nach seinem Tod am 10. Juni 2016, eine berührende, poetische Ausstellung unter dem sehr passenden Titel "Der stille Mann" in der Neuen Sächsischen Galerie in Chemnitz. Geboren 1945 in Zwickau, machte Uwe Bullmann 1968 sein Staatsexamen in Kunsterziehung und Geschichte an der Universität Leipzig, er arbeitete danach im Kulturbetrieb der Städte Leipzig und Karl-Marx-Stadt, wo er von 1971 bis 1976 auch Sekretär des Bezirksverbandes der Bildenden Künstler war - nicht aus Karrieregründen, wie ein Wegbegleiter sagt, sondern weil es "einer ja machen musste". Ab 1977 arbeitete Uwe Bullmann als freischaffender Künstler.

Aufmerksam beobachtend, mit feiner Ironie und einem oft nachdenklichen, fast traurigen Staunen malte Uwe Bullmann die Welt: den "Sonntagmorgen im Neubaugebiet" (1978), in dem die Männer ihre Autos vorm Haus putzen. Selbstvergessen, aber irgendwie auch verloren tanzen Kinder auf dem "Kinderspielplatz", der einfach nur ein Stück Wiese ist, um einen Baum. In einem anderen "Kinderspiel" (1983) werden die Rollen getauscht: Ein Junge steht herrisch vor einem Spielzeughaus, in dem sich die Eltern wie eingesperrt fühlen. Auf einigen Bildern tanzen halbnackte Frauen vor trinkenden, fast schlafenden Männern. Landschaften sehen aus wie aus dem Bilderbuch, ganz real und erkennbar, und doch in eine glatte Idylle verfremdet, die manchen Gemälden fast etwas Surrealistisches gibt. In Stillleben hat Uwe Bullmann die einfachen Dinge des Lebens gefeiert - Blumen, Brot, Früchte, einen schlichten Tisch, einen alten Schrank. Nach 2000 malte er, tausendfach getupft, großformatige Blumenbilder. Da hatte er schon die Galerie Borssenanger gegründet, in der er vor allem Künstlerinnen und Künstler aus Chemnitz oder mit einer Beziehung zur Stadt versammelte. Erfahrungen mit dem Galeriebetrieb hatte er schon aus seiner Arbeit im Vorstand der Verkaufsgenossenschaft Bildender Künstler mit ihrer mutigen "Galerie Oben" in den 1980er-Jahren. In der Galerie Borssenanger, zunächst an der Limbacher Straße, später an der Zentralhaltestelle, zuletzt am heutigen Standort Johannisplatz, zeigte er Arbeiten unter anderem von Uta Zaumseil, Katja Lang, Christiane Wittig, Osmar Osten, Jan Kummer, setzte sich für in der DDR verfemte Künstler wie Hans Winkler ein, war aber auch offen für Neues. Zeitweise teilte er sich deshalb die Räume mit Uwe Kreißigs Galerie Grounded, die sich einige Jahre lang als einzige Chemnitzer Galerie ganz junger Kunst widmete.

Eigene Arbeiten zeigte Uwe Bullmann nur sehr selten. Umso mehr ist die Ausstellung in der Neuen Sächsischen Galerie die (Wieder)-Entdeckung eines ungewöhnlichen Chemnitzer Künstlers. Er setzte weder expressionistische Traditionen fort, noch griff er aktionistische Kunstformen, etwa der Clara-Mosch-Gruppe, auf. Stattdessen ist in seinen Bildern ein Maler zu erfahren, der das Leben und die Welt liebte und sie für einen guten Ort hielt - trotz oder vielleicht auch wegen ihrer Unzulänglichkeiten, die den Menschen noch immer mit seiner Menschlichkeit fordern. Konflikten wich Uwe Bullmann nicht aus: Seine Bilder einer vom Krieg zerstörten Landschaft im Libanon "Damour" oder aus dem "Palästinensercamp" (beide aus dem Jahr 1980) sind berührende Plädoyers für eine friedliche Welt. So, wie die gesamte Ausstellung ein Plädoyer dafür ist, sich der Welt zuzuwenden und sie zu einem lebenswerten Ort zu machen, der sie in den Gemälden Uwe Bullmanns als poetisch-kritischer Entwurf schon ist.

Die Ausstellung "Der stille Mann - in memoriam Uwe Bullmann" ist bis 2. April in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz, Moritzstraße 20, zu sehen, Donnerstag bis Montag 11 bis 17, Dienstag bis 19 Uhr. www.nsg-chemnitz.de