Leuchtendes Schweigen

Monochrome Farbschichten mit Zwischentönen - so sind die neuen Bilder des Chemnitzer Künstlers Michael Goller - zu sehen in der jungen Galerie E.Artis. Die bedient sich noch relativ branchenunüblicher Methoden, um Kunst zu verkaufen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 22.12.2016



Chemnitz. Schon durch die Fensterscheiben leuchtet es golden nach draußen - flimmerndes Gelb, das Details erst bei näherer Betrachtung erkennen lässt. Michael Gollers neue Bilder sind "Monochrom", so der Titel der aktuellen Ausstellung des Chemnitzer Malers in der Galerie für zeitgenössische Kunst E.Artis.

Die fast alle titellosen Gemälde sind jeweils in Gelb-, Grün-, Blau-, Schwarz- und Rottönen gehalten, doch die monochrome Fernwirkung löst sich in der Nähe auf in mehrfa-che Übermalungen mit verschiede-nen Farbnuancen, Pinselführungen, Farbaufträgen. Da werden Strichmännchen wie Labyrinthe angedeutet, Wege, Gesichter, Schemen. Dazwischen die Umrisse kleiner Figuren, Zeitungsbildern entnommen: Menschen verschiedener Berufe, Sportler, Kinder, Fahnenträger. Oft in Bewegung erstarrt, wie die Sportler etwa, irren sie scheinbar ziellos im Bild umher - so, wie der Mensch durchs Leben irrt, ziel- und orientierungslos oft, in einer Art Wettbewerb, dessen Zweck die Teilnehmer nicht verstehen, der kein Ziel und keine Sieger kennt. Insofern beleuchten Gollers Bilder ein Stück Gegenwart, ohne es zu erhellen. Sie verweigern sich - völlig legitim - einer Erzählung und erzählen damit immerhin, dass es nichts zu erzählen gibt. Dazu kratzt aus einem Lautsprecher eine Feder über Karton - auch dies keine Erzählung, sondern das Geräusch, das gewissermaßen Tuschezeichnungen immanent ist, die die Schau ergänzen. So flächig und vielschichtig Goller in seinen Gemälden arbeitet, so detailreich sind seine oft sehr breitformatigen Zeichnungen. Doch auch hier fügen sich endlos wirkenden Striche nicht zu Figuren, Gegenständen, sondern zu abstrakten Gebilden, die an Muskelstränge, Pflanzen, architektonische Elemente, textile Strukturen oder einen endlosen Brief erinnern. Wie im richtigen Leben: Etwas geschieht, doch wir können es nicht deuten. Was bleibt, sind Bilder vom Malen oder vom Zeichnen selbst.

Damit passt der 1974 geborene Michael Goller gut ins postmoderne Portfolio der jungen Galerie E.Artis. Die von Konstanze Wolter gegründete und geleitete Galerie wurde 2015 eröffnet und will vor allem Künstler vertreten, die nach 1970 geboren sind und medienübergreifend arbeiten. Sie ergänzt damit das bereits 2009 gegründete, gleichnamige Online-Auktionshaus, das zu den Pionieren auf diesem Gebiet gehörte und ebenfalls vor allem, aber nicht nur junge Kunst vertritt.

"Anfangs arbeiteten wir als Start Up in Rabenstein. Durch Zufall konnten wir dann in die Innenstadt ziehen - die Galerie im Erdgeschoss ist auch Ausdruck meines Lokalpatriotismus", sagt Konstanze Wolter. Dies ist möglich, weil das Online-Auktionshaus "nachhaltig und organisch gewachsen" sei, so Wolter, die "Digitalisierung ist eben jetzt auch im Kunsthandel angekommen." Inzwischen gehört E.Artis zu den Online-Auktionshäusern, die am längsten am Markt sind, hat Kunden im Rheinland, in Berlin, München, international - Wolter hofft aber, dass "uns auch die Chemnitzer entdecken". Will heißen: Allein von der Chemnitzer Kundschaft könnte das Unternehmen bisher nicht leben.

Dabei räumt Konstanze Wolter ein, ihr Konzept sei anfangs "gewöhnungsbedürftig" gewesen - Kunst online kaufen, ohne sie zu sehen. Derweil aber sei über die Auktionen ein Kundenstamm gewachsen, der sich auch mit der Galerie verknüpfe. "Wichtig ist uns, dass die Kunst unter die Leute kommt, die Käufer mit ihrer Kunst glücklich sind und der Künstler weiter arbeiten kann", beschreibt sie ihre Ziele. Und das ist ganz im Sinn des unermüdlichen Arbeiters Michael Goller.

Die Ausstellung "Monochrom" mit Arbeiten von Michael Goller ist bis 31. Dezember in der Galerie E.Artis, Theaterstraße 58 in Chemnitz zu sehen. An diesem Tag findet 10 bis 14 Uhr die Finissage zur Ausstellung statt.