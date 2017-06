Licht-Kunst aus Schattendasein geholt

15 Künstler haben für sich die alte grafische Technik des Cliché Verre neu entdeckt. Die Ergebnisse zeigen sie jetzt in Chemnitz.

Von Claudia Marotzke

erschienen am 10.06.2017



Chemnitz. "Erfreut an ihrer Erzählung schärft die Sonne ihre Sinne von der Finsternis", heißt es in einem Gedicht von Karoline Mueller-Stahl, das der Ausstellung "Cliché Verre - Die Wiederentdeckung einer Radiertechnik" in der Neuen Sächsischen Galerie vorangestellt ist. Was zunächst paradox klingt, ergibt im Rahmen der Schau Sinn, denn beim Cliché Verre sind alle schwarzen Linien und Flächen auf den Bildern reinste Auswirkungen von Licht.

Beim Glasklischeedruck wird eine lichtundurchlässige Schicht auf eine Glasplatte aufgetragen und mit einer Radiernadel bearbeitet. Weil die radierten Stellen dabei wieder transparent werden, kann die Platte anschließend in der Dunkelkammer wie das Negativ einer Fotografie belichtet werden: Auf Papier mit fotosensibler Schicht färbt das durch die Platte dringende Licht die Stellen schwarz. Künstler wie Camille Corot, Eugène Delacroix und Pablo Picasso experimentierten bereits mit der Technik, dennoch führte sie seit ihrer Entstehung vor über 150 Jahren ein Schattendasein.

2013 inspirierte schließlich der Katalog "Zeichnungen des Lichts" von Agnes Matthias die Künstler Maria und Vlado Ondrej, die Möglichkeiten des Cliché Verre neu zu erforschen. Auf Studien in ihrem Leipziger Atelier folgte das Experimentieren mit 13 internationalen Kollegen im Rahmen eines Cliché-Verre-Projektes, dessen Ergebnisse in der Ausstellung zu sehen sind.

Einige dieser Bilder wirken wie Radierungen, Grafik oder Fotografie und spiegeln Ähnlichkeiten im Entstehungsprozess wider. So ähnelt "smoggy" von Tilo Baumgärtel einer Radierung, da er eben nicht mit fotografischen Negativen arbeitet. Bei Werken wie Maria und Vlado Ondrejs "Sonnendrache" bleibt dagegen undurchsichtig, wie die Künstler vorgegangen sind, weil Radierung, Zeichnung und Fotografie zur Einheit verschmelzen. Gerade das macht den Hybridcharakter der Technik umso deutlicher. Manche Bilder erwecken trotz dieser Symbiose den Eindruck, als müsste man sich als Betrachter durch verschiedene Schichten arbeiten, um das Motiv freizulegen. Das liegt nicht zuletzt an der Natur des Cliché Verre: Die Bilder funktionieren ähnlich wie Schatten, die helle Flächen nur scheinbar überlagern. Mal hauchdünn, dann kompakt und deckend. Gelungen sind nicht nur Bilder, die diese Mehrschichtigkeit aufweisen, sondern auch jene, die mit Licht und Glas als Motiv spielen oder ihre Eigenschaften spiegeln. Wie "Solar Eclipse on Light Sensitive Emulsion" von Åsa Elzén, das wie das Negativ einer Sonnenfinsternis wirkt. Bei Matthias Weischers "Kuppe" wiederum ist das an der Entstehung beteiligte Glas indirekt allgegenwärtig, da seine glatte Oberfläche im abgebildeten Hügel klar erkennbar ist.

Dem Anspruch, zeitgenössische Themen und Inhalte mit alter Technik zu kombinieren, werden die Künstler nicht immer gerecht, oft herrscht eher nostalgischer Charme. Dies stört jedoch kaum, da die Werke die Technik und deren Vielfalt gekonnt beleuchten. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Grenzen des Cliché Verre längst nicht ausgelotet sind.

Die Ausstellung "Cliché Verre" ist noch bis zum 18. Juni in der Neuen Sächsischen Galerie im Chemnitzer "Tietz" zu sehen.