Liebe im Herzen der alltäglichen Finsternis

Die Comicserie "Rachel Rising" ist eine packend schöne Lebensparabel

Von Tim Hofmann

erschienen am 23.11.2016



Manson. Am Ende geht alles plötzlich ganz schnell, und man ist, wie oft bei der Auflösung spannend verwobener Geschichten, fast enttäuscht: Ist das Leben wirklich so profan? Das scheinbar Gute eigentlich böse? Über 42 klassische Hefte hat der amerikanische Comic-Künstler Terry Moore in seiner hoch gelobten Reihe "Rachel Rising" ein faszinierend verästeltes Geschichten-Netz über die Kleinstadt Manson in Wiscounsin gesponnen, dass er nun mit dem letzten Band fast abrupt beendet - kleine Hintertür als Reminiszenz an das Horrorfilm-Klischee vom endlosen Ende inklusive.

Doch an dem Punkt ärgert sich der Leser schon nicht mehr, denn dass die Reihe, eine der packendsten neuen Comicserien, so überaus rund wurde, ist bereits ein kleines Wunder: Moore musste die Geschichte um die untote Rachel, die zwischen Dämonen und menschlichem Alltag, Abgründen und Profanität auf der Suche nach ihrem Killer ist, nicht nur allein stemmen, sondern auch gegen die Unwägbarkeiten eines Marktes verteidigen, in dem Kunst häufig nur behauptet wird. Allein, dass er seine Serie 2011 als klassische Heft-Reihe in den USA gestartet hat, ist ungewöhnlich: Sein Comic im ruhigen, behutsam zurückgenommenen und experimentfreien schwarzweiß-Stil hat heutzutage fast nur noch als "Graphic Novel" eine Chance, auf dass die gezeichnete Kunst neben der verschrifteten Literatur gebunden im Regal stehe. Doch "Rachel Rising" nutzt geradezu lustvoll das immense Erzählpotential des immer noch imagemäßig leicht angeschmuddelten Heft-Formates und macht aus dem Zwang der kurzen Spannungsbögen und Cliffhanger eine Tugend: Moore nutzt die so erzwungenen Brüche, um seine Geschichte vielfach aufzufächern und dabei nie wirklich festzulegen. Da ist etwa die Parallelgeschichte der finsteren Urmutter Lilith, die wie Rachel eine Rechnung offen hat - und zwar mit dem Dämonen Malus. Moore webt aus diesem fantasischen Kosmos inmitten unser aller Spießigkeit eine wunderbar paradoxe, düstere Parabel auf das Leben vor dem Tod - mal düster und grausam, mal skurril und heiter, mal gehässig und abgründig. Aber dazwischen wird es immer wieder liebevoll, zärtlich und erwärmend. Wer Filme wie "The Crow" mag, von angesagtem Comic-Gefetze wie "The Walking Dead" aber eher abgeschreckt wird, findet hier eine kleine Offenbarung!

Die Reihe "Rachel Rising"

Die Sammelbände 1: "Tochter des Todes", 2: "Das Böse in Dir", 3: "Grabgesänge", 4: "Wintersterben", 5: "Engel der Nacht", 6: "Was Du nicht weißt" und 7: "Staub zu Staub" sind auf deutsch beim Verlag Schreiber&Leser erschienen. Je 128 Seiten kosten 14,95 Euro.