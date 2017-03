Liebeszauber in der Elfenwelt

Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" als Ballett an der Oper Chemnitz besticht durch Opulenz und Anmut. Choreograf Reiner Feistel überlässt im Bilderrausch nichts dem Zufall.

Von Vom Marianne Schultz

erschienen am 05.03.2017



Chemnitz. Keine Frage, der Abend gefällt. "Ein Sommernachtstraum" ist großer Theaterstoff, vielfach interpretiert, verführerisch wie am ersten Tag, voller Eleganz und Leichtigkeit in romantischer Waldkulisse auf die Bühne gebracht, mit vielen spielerischen Wendungen, die fortlaufend für Spannung sorgen, bis hin zum Mendelssohnschen Sommernachtstraum für Perkussion. Stehend applaudiert etwa die Hälfte des Publikums ausdauernd im ausverkauften Premierenhaus am Sonnabend in Chemnitz, viele junge Leute sind überaus begeistert. Auch gibt es mit Puck, getanzt von Raul Arcangelo, ganz offensichtlich einen neuen Publikumsliebling, der mit athletischer Raffinesse den ganzen Zauberwald mit seinen Elfen um den kleinen Finger wickelt.

Mancher mag sich hingegen unterfordert fühlen. Denn die Tür ins Reich der Fantasie öffnet sich nicht allzu leicht bei so deutlichen Bildern. Je mehr Fertiges, umso eingeschränkter das Ganze. Alles ist wie bei Shakespeare tänzerisch pantomimisch auserzählt, nur ohne Worte. Auffällig angenehm gelingt die Suche nach einer immer weiter suchenden klassisch geprägten Tanzsprache, die weniger auf Wiederholung setzt. Nur wenige Ausnahmen tänzerischer Gestaltung verfallen in alte Grundmuster.

Ein segensreicher, üppig befüllter Schrank an herrlichen voluminösen und attraktiven Kostümen geht in dieser romantischen Wunderwelt des Elfenreiches auf, und doch möchte man meinen, weniger wäre mehr gewesen. Nichts fehlt in dieser super vielfältigen Ausstattung von Frank Fellmann, vom blumigen, gebatikten, fotobedruckten, offen oder geschlossen getragenen Beinkleid übers Tattoo bis zum prachtvollen Rastahaar von Oberon. Niedliche Staubblätter sprießen der Traumblume vom Kopf, die an einen hübschen Käfer denken lassen. Niedlich und vorhersehbar - aber natürlich ist das auch unterhaltsam: Pucks Traumblume mit Zauberkraft wird umwerfend anmutig und hintersinnig interpretiert von Tarah Malaika Pfeiffer. Sie stiftet Verwicklung unter den Liebenden mit neuen Paarungen einschließlich Puck, der sich in seinen König verliebt. Elfenkönigin Titania verknallt sie in einer starken Szene in einen taumelnden, tumben Esel, während Lysander und Demetrius gleichermaßen auf Helena abfahren und eine Braut übrig bleibt, Hermia. Hier berühren sich Traum und Wirklichkeit aufs Schönste, das Undenkbare wird Tatsache, und wieder muss Oberon eingreifen, dem das Ganze zu bunt wird.

Vornehme Askese, die den Zuschauer auf die Suche nach Unsagbarem schickt, ist nicht Ziel des Abends, Chefchoreograf Reiner Feistel erweist sich einmal mehr als opulenter, genauer Märchenerzähler, wie er es schon in manchen seiner Arbeiten ("Dornröschen", "König Artus") unter Beweis gestellt hat. Er stattet seine Figuren vollkommen von Kopf bis Fuß aus, überlässt in seiner Perfektion nichts dem Zufall. Schon zur Ouvertüre steigt Puck, der Narr, aus dem Orchestergraben und zeigt, wer hier der wahre Herr im Hause ist, ein Sinnverwirrer und Sinnstifter, der freimütig frech zwischen Tag und Traum balanciert, der Trennendes verwischt und das Unmögliche möglich macht.

Jeder der Akteure ist individuell gezeichnet, allen voran Theseus und Hippolyta. Milan Malac und Nela Mrazova werden zu den Majestäten Oberon und Titania, die in einem spannungsreichen, allumfassenden Diskurs Freude wie Eifersucht austragen. Begleitet wird der Abend von der Robert-Schumann-Philharmonie unter der Leitung von Stefan Politzka, die ihre Liebe für Mendelssohn Bartholdy und Co. mit lieblicher Klangfülle ausleben.