Linda Zervakis moderiert Semperopernball

erschienen am 22.08.2016



Dresden (dpa/sn) - «Tagesschau»-Moderatorin Linda Zervakis (41) führt durch das Programm des 12. Semperopernballs in Dresden. Am 3. Februar steht sie an der Seite des Modedesigners und TV-Moderators Guido Maria Kretschmer. «Ich freue mich auf die tolle Herausforderung, die Arbeit mit Guido und den Abend in der historischen Kulisse der Semperoper», sagte die gebürtige Hamburgerin mit griechischen Wurzeln am Montag in Dresden. Ball-Impresario Hans-Joachim Frey will Dresden erneut als weltoffene Stadt präsentieren und hat das Motto «Dresden strahlt - grenzenlos in alle Welt» gewählt. Laut Veranstalter sind 85 Prozent der Tickets bereits weg.