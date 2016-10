Litauen präsentiert sich auf Buchmesse als europäisches Land

erschienen am 19.10.2016



Leipzig/Frankfurt (dpa/sn) - Litauen will sich als Gastland der Leipziger Buchmesse 2017 als integraler Bestandteil Europas zeigen. Im Zentrum der Ländervorstellung werde das heutige Litauen mit seinen geopolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen stehen, kündigte der litauische Kultusstaatssekretär Laimonas Ubavicius am Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse an.

25 Neuerscheinungen litauischer Autoren werden zur Leipziger Messe (23. bis 26. März 2017) ins Deutsche übersetzt. Geplant seien Lesungen und Gespräch sowie Debatten über aktuelle politische Fragen. Auch das 100-jährige Bestehen des 1918 gegründeten Staates Litauen solle thematisiert werden.