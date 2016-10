Â«Luther und die AvantgardeÂ»: Ausstellung zum Lutherjahr

«Luther und die Avantgarde»: Ausstellung zum Lutherjahr

erschienen am 13.10.2016



Berlin (dpa) - Olafur Eliasson, Isa Genzken, Günther Uecker, Ai Weiwei und Zhang Peili gehören zu rund 60 internationalen Künstlern, die sich zum Lutherjahr 2017 mit dem geistigen Erbe des Reformators auseinandersetzen. Ihre Werke sollen vom 19. Mai bis 17. September in der Ausstellung «Luther und die Avantgarde» zu sehen sein. Die Kuratoren stellten das Projekt am Donnerstag in Berlin vor.

«In der Ausstellung "Luther und die Avantgarde" begegnen sich der Reformator als Vordenker und Avantgardist seiner Zeit und aktuelle Kunst, die Position bezieht zu gesellschaftlichen Fragen unserer Tage», sagte Kuratoriumssprecher Walter Smerling, Vorsitzender der Stiftung für Kunst und Kultur, laut Mitteilung.

Zentraler Ausstellungsort ist das alte Gefängnis in der Lutherstadt Wittenberg, das den Veranstaltern zufolge für die Ausstellung eigens in Stand gesetzt und öffentlich zugänglich gemacht wird. Zudem wird in der Berliner St. Matthäus-Kirche das britische Künstlerduo Gilbert & George präsentiert, in der Karlskirche in Kassel ist die indische Künstlerin Shilpa Gupta zusammen mit dem Stuttgarter Thomas Kilpper zu sehen.

Veranstalter des Projekts ist die Stiftung Kunst und Kultur in Zusammenarbeit mit dem Verein Reformationsjubiläum 2017. Die Ausstellung werde durch die Unterstützung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ermöglicht, hieß es.