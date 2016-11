Lyrische Landnahme durch das Jahrhundert

"Orte zu leben" spürt Hans-Jörg Dost in seinem neuen Gedichtband auf

Von Klaus Walther

erschienen am 10.11.2016



Kipsdorf/Dresden. In diesem Jahr ist er 75 geworden, der Pfarrer und Dichter Hans-Jörg Dost, der am heutigen Donnerstag in Dresden lebt. Und es ist nun genau ein halbes Jahrhundert her, da es den Text zu seinem Hörspiel "Sieben Gespräche um Trinkgeld" zu lesen gab, das 1966 von Radio DDR gesendet wurde - die Geschichte eines Friseurs in der Nazizeit, der sein Trinkgeld dazu verwandt, Essen in ein Judenlager zu schmuggeln. Eine kleine Geschichte, aber auch eine große.

Hans-Jörg Dost, damals Pfarrer in Kipsdorf im Erzgebirge, hat damit sein literarisches Wirken in einem Genre vorgestellt, das in den 60er-Jahren seine große Zeit hatte. Und er blieb ein Hörspielautor in den kommenden Jahren und Zeitläufen, andere Genres kamen dazu, Gedichte, Prosa, Stücke. Also Seelsorger und Schreiber, einer, der die Orte, in denen er lebte, befragte, er verwandelte Geographie in Poesie. Und diese Geographie des Lebens findet sich auch in seinen Gedichten. Sie sind eben in einem Band erschienen, der die Wege nachzeichnet, die er gegangen ist. Die Stationen seines Lebens besichtigt. "Meine Absicht ist nicht, zu überreden oder zu überzeugen; meine Absicht ist zu bekennen, zu gestehen und (wenn ich nicht anders kann) zu loben, zu preisen", schreibt er über seine Intentionen im Gedicht. Der Band "Orte zu leben" zeigt solche poetische Konfession in vielen Beispielen.

Dost ist kein Weltreisender. Freilich war er dichtend sogar mal in Neuseeland, aber seine eigentlichen Ländereien sind auch uns vertraut und bekannt: die Wintersonne auf dem Prager Hradschin, ein Schloss im Ungarischen, Wien in vielen Facetten, und natürlich der Elbhang. Doch genug der Aufzählung von Atlasblättern. Dosts Gedichte suchen die Hintergründe solcher Vorderansichten, das Leben, das sich in ihnen versteckt, auch das eigene Leben. Und die Zeit, in der er lebt, in der er sich nicht versteckt. Das Beste sind vielleicht seine knappen pointierten Verse, die solche Zeiten beschreiben. Wenn jenes berühmte Experiment des Otto von Guericke, den er hier freilich nicht nennt, in einen "Magdeburger Trick" verwandelt werden: "soviel luft nehmen/wie nur möglich/gemeinsames vakuum/das hält zusammen/mag zerren/was will". Es geht in diesen Gedichten um eine Haltung "von der Gewissheit nicht lassen, dass sich die Dinge zum Besseren wenden".

Das Buch Hans-Jörg Dost: "Orte zu leben. Gedichte" Quartus-Verlag; 160 Seiten.