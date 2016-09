MAXIMILIAN HECKER

erschienen am 02.09.2016



Maximilian Hecker ist einer der großen Außenseiter der deutschen Musikszene. «Meine scheinbar kitschige Musik wird hier häufig nicht ernst genommen und belächelt», sagte Hecker einmal im dpa-Interview. Wer aber auf Romantik und große Gefühle steht, der ist bei dem Multi-Instrumentalisten genau richtig. Hecker verleiht mit seiner Musik der Seele Flügel - und zwar in Berlin (15.9.), Hamburg (16.9.) und Frankfurt (19.9.). Am 18. Oktober wird er noch in Dresden zu hören sein.

