MDR 1 Radio Sachsen bleibt Nummer eins in der Hörergunst

erschienen am 08.03.2017



Dresden/Frankfurt/Main (dpa/sn) - MDR 1 Radio Sachsen bleibt in der Hörergunst im Freistaat unangefochten auf Platz eins und kann sogar noch zulegen. Für dieses öffentlich-rechtliche Programm wurden werktags 418 000 Hörer pro Durchschnittsstunde ermittelt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) in Frankfurt/Main hervorgeht. Das sind 6000 mehr als bei der Erhebung (MA II/2016) im vergangenen Jahr. Dahinter folgt mit großem Abstand Radio PSR. Diesen Leipziger Privatsender schalten pro Stunde 159 000 Hörer ein - gleichfalls 6000 mehr.

Die Sächsische Lokalradiokette (Radio Dresden, Radio Leipzig, Radio Chemnitz, Radio Lausitz, Radio Zwickau, Radio Erzgebirge, Vogtlandradio) bezifferte ihre aktuellen Hörerdaten pro Stunde auf gemeinsam 131 000 nach 134 000 bei Erhebung 2016. MDR Jump bringt es ebenfalls auf 131 000 Hörer in der Stunde. Zuletzt waren es 139 000.

R.SA verbuchte 117 000 Hörer, das waren 16 000 weniger. Ebensoviele Hörer büßte Hitradio RTL Sachsen ein, das es nun auf 74 000 Hörer bringt. Energy Sachsen hingegen kann zulegen. Pro Stunde schalten der Erhebung zufolge werktags durchschnittlich 39 000 Hörer diesen Privatsender ein - 8000 mehr als zuvor.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse ermittelt zweimal jährlich die Reichweiten auf dem deutschen Radiomarkt. Bundesweit wurden über mehrere Monate hinweg rund 70 000 Menschen ab zehn Jahren nach ihren Lieblingssendern befragt. In der agma arbeiten 210 Unternehmen aus der Medien- und Werbewirtschaft zusammen.