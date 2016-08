MDR-Koproduktion Â«Am Ende der WaldÂ» gewinnt Studenten-Oscar

MDR-Koproduktion «Am Ende der Wald» gewinnt Studenten-Oscar

erschienen am 30.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die MDR-Koproduktion «Am Ende der Wald» hat den Studenten-Oscar in der Kategorie «Bester ausländischer Film» gewonnen. Der 30-Minütige Streifen von Felix Ahrens wurde gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg «Konrad Wolf» produziert, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Dienstag in Leipzig mitteilte. Der Film entstand in der MDR-Initiative «Kurzkino», die der Sender im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte.

Nach Angaben der Oscar-Akademie in Los Angelas hatten sich 1749 Filme aus 286 Ländern und 95 internationalen Hochschulen am diesjährigen Wettbewerb beteiligt. Die Preise werden in sieben Kategorien am 22. September in Los Angeles verliehen. Die Studenten-Oscars sind die Ableger des wichtigsten Filmpreises der Welt für den Nachwuchs. Sie werden seit 1972 vergeben.

Der Film erzählt die Geschichte der jungen Polizistin Elke, die bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle an der tschechischen Grenze unbeabsichtigt einen Mann erschießt. Sie wird daraufhin für die Dauer der Ermittlungen vom Dienst suspendiert. Aus Schuldgefühlen macht sie sich auf den Weg nach Tschechien, um die Familie des jungen Mannes zu unterstützen und tappt scheinbar in eine Falle.