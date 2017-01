MDR-Talk «Riverboat» legt mit neuer Moderatoren-Crew ab

erschienen am 05.01.2017



Leipzig (dpa) - Die MDR-Talkshow «Riverboat» legt am 13. Januar mit einer neuen Moderatoren-Crew ab. Künftig werde der Talk im wöchentlichen Wechsel von den Duos Kim Fisher und Susan Link sowie Jörg Pilawa und Stephanie Stumph moderiert, teilte der MDR am Donnerstag mit. Gesendet wird aus Leipzig. Zu den Gästen der ersten Show gehören Matze Knop, Jürgen von der Lippe und die Kabarettistin Katrin Weber.

Nicht nur bei den Moderatoren habe es Veränderungen gegeben, sondern auch beim Studiodesign. Die Gäste sollen jetzt an bewirteten Tischen in lockerer Atmosphäre Platz nehmen. Das «Riverboat» gibt es seit 1994. Fisher moderiert die Show schon länger, alle anderen drei Crew-Mitglieder sind neu dazugekommen.