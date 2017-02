MDR zeigt «Winnetou»-Filme zu Karl-May-Geburtstag

erschienen am 22.02.2017



Leipzig (dpa) - Anlässlich des 175. Geburtstags von Karl May zeigt der MDR am Samstag (25. Februar/10.15 Uhr) die Filme «Winnetou 1» und «Winnetou 2» sowie «Der Schut». Dies sei der Auftakt zu einer 14-teiligen Filmreihe im Fernsehen des MDR, teilte der Sender am Mittwoch mit. Hinzu kommen den Angaben zufolge Reportagen und Dokumentationen. Dazu gehört unter anderem «Der Zauberer von Ost» am Sonntag (26. Februar/20.15 Uhr), wo Uwe Steimle im Karl-May-Museum Radebeul in die Rolle des Indianerhäuptlings schlüpft. Ebenfalls am Sonntag porträtiert ein «MDR Zeitreise Spezial» (23.10 Uhr) den Schriftsteller und stellt den legendären DDR-Indianer Gojko Mitic vor.