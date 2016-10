Mach's gut, Manne!

Der Schauspieler, Sänger und Schriftsteller Manfred Krug ist tot. Wie am Donnerstag bekannt wurde, starb er am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren in Berlin. Krug war in der DDR durch Film, Fernsehen und als Jazz-Interpret bekannt geworden. Nach seiner Ausreise 1977 setzte der beliebte Künstler seine Karriere erfolgreich fort. Ein Nachruf von Matthias Zwarg.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 27.10.2016



Ach, Manne, nun hat es auch Dich erwischt. Mit 79 Jahren - das ist doch kein Alter heutzutage. Ich darf doch "Du" und "Manne" schreiben - denn so haben wir Dich kennengelernt, als Manne Krug und als einen von uns. Selbst als Du dann "im Westen" warst.Es ist noch gar nicht so lange her, etwas mehr als ein Jahr, da hast Du in der Chemnitzer Stadthalle gemeinsam mit Uschi Brüning gesungen und Anekdoten aus Deinem "schönen Leben" erzählt. Du warst schon ein bisschen müde, kamst nur gelegentlich und sehr langsam auf die Bühne, aber Du warst, was Du immer gewesen bist: ganz Du selbst, in guten wie in schlechten Zeiten.

"Die Kuh im Propeller" können wir noch heute auswendig, was natürlich an den genialen "Lyrik - Jazz - Prosa"-Platten liegt, auf denen Du vertreten warst, auf einer sogar mit einem der wenigen in der DDR veröffentlichten Lieder von Wolf Biermann, den sie 1976 aus der DDR rausgeekelt haben und womit auch Dein Leben eine Wende nahm. Aber unangepasst warst Du schon früher - im Rahmen der Möglichkeiten eines erfolgreichen Schauspielers, die über die eines einfachen DDR-Bürgers hinausgingen. Obwohl Du Dich öffentlich kaum politisch geäußert hast - weder vor noch nach Deiner Ausreise -, warst Du einer, dem die Menschen vertraut haben, der vielen Kollegen geholfen hat. Man kann das zum Beispiel in der Autobiografie von Angelika Mann nachlesen, die die Biermann-Petition auch unterschrieben hatte, aber in der DDR bleiben wollte, weil ihre Musiker und ihr Publikum nun einmal hier waren. Auch ihre Konzerte wurden abgesagt, und in ihrer Verzweiflung holte sie sich Rat bei Dir. Und noch immer schwärmt sie von der Platte, auf der sie für Dich singen durfte: "Der absolute künstlerische Höhepunkt war für mich die Arbeit mit Manfred Krug."

Aber wie wir leben, ist ja immer politisch. Das war bei Dir nicht anders, und das wusstest Du auch. Schon Grigorij Kossonossow, der Wächter der Fliegerschule, der den Bauern seines Dorfes das Flugwesen näherbringen wollte und mit der "Kuh im Propeller" die Sowjetmacht lächerlich machte, war ein kleiner Akt des Widerstands, eine Anregung zum Nachdenken. Auch in Deinen Jazz-Chansons, die Du Dir unter dem Pseudonym Clemens Kerber selbst getextet hast, bliebst Du ein nachdenklicher, immer ein wenig melancholischer Mensch, dem eine kräftige Traurigkeit lieber war als ein lascher Optimismus, wie Du auf einer Deiner Amiga-Platten der Interviewerin Isa Karfunkelstein verrietst, die auch eines Deiner Pseudonyme war. Und bei Dir lag in dem Wort "Unterhaltungskunst" die Betonung auf "Kunst". Vielleicht hast Du ja im Grunde immer nur Dich selbst gespielt - vom draufgängerischen Haudegen in "Mir nach, Canaillen!" über Dein Meisterstück, den Brigadier Hannes Balla in "Spur der Steine", König Drosselbart bis zu "Liebling Kreuzberg" und dem singenden Kommissar Paul Stoever im "Tatort". Weil Du Dich nicht verstellen konntest und wolltest. Deshalb konntest Du im richtigen Moment auch mutig sein und den Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns unterschreiben. Und noch mutiger war es sicher, bei einem späteren Streit mit SED-Kulturfunktionären über die Ausbürgerung und den Protest dagegen ein Tonbandgerät mitlaufen zu lassen. Du hast schon viel früher als andere gefühlt, dass es mit dieser DDR nichts werden konnte, die an ihren Ansprüchen, ihrer offiziellen Spießigkeit und ihren Repressionen erstickte. Das kann man nachlesen in "Abgehauen", wie Du diesen Teil Deiner Autobiografie lapidar genannt hast. Auch da ganz der Manne, der sich nicht zum armen politischen Opfer stilisiert, sondern seinen eigenen und eigensinnigen Weg geht - und damit vielleicht doch auch den Weg für den Herbst 1989 ein wenig mitbereitet hat.

Aber Du hast das Land, in dem Du ein Star warst, bevor Du in der Bundesrepublik einer wurdest, nie mit Dreck beworfen. Selbst als Du 1993 im "Spiegel" dem Jazzmusiker Günther Fischer, dem Du in der DDR und später auch von Westberlin aus auf die Karriereleiter geholfen hattest, einen offenen Brief schriebst, weil sein Name als Berichterstatter in Stasi-Akten auftaucht, klingt darin mehr Enttäuschung als Vorwurf, schon gar kein Hass: "Ehrlich gesagt, ich würde mir auch mit keinem anderen die Mühe machen, einen so langen Brief zu schreiben. Eigentlich geschieht es aus Liebe. Ja, Günthi, aus enttäuschter Liebe, versteht sich. Es ist eine Art selbstauferlegter Strafarbeit, weil ich mich so über mich ärgere. Weil ich Dich so lange vor mir in Schutz genommen habe. Weil ich nie wahrhaben wollte, was ich tief in meinem Herzen immer wusste: dass ich Dir nicht trauen darf."