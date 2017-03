Macht Hochkultur?

SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann über Chancen für Ausstellungsmacher bei der Rückeroberung des öffentlichen Raumes

erschienen am 18.03.2017



Dresden. Die Kunsthistorikerin Marion Ackermann zieht als neue Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erste Bilanz: Nach fast fünf Monaten im Amt fordert Sie, dass Museen eine stärkere Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Wie das genau aussehen soll? Tim Hofmann und Tino Moritz haben bei Marion Ackermann nachgefragt.

Freie Presse: Genügen Ihnen nicht die Schätze, die die Staatlichen Kunstsammlungen vorzeigen können?

Marion Ackermann: Grundsätzlich nimmt die Hochkultur gerade im Moment eine wichtige Rolle ein, denn Museen, die dafür stehen, bieten einen Schutzraum: Wir können eine andere Art von Öffentlichkeit ermöglichen, eine, die die Komplexität und Ambivalenz von Geschichte aufzeigt. Dieser geistige Raum kann Menschen einen Austausch ermöglichen, wie er in der Gesellschaft gerade nicht mehr überall funktioniert. Ich war ja viele Jahre in Düsseldorf tätig, da ging es stärker um die Kunst selbst als um die Künstler. Dort war es mir wichtig, achtsam zu sein, dass wir nicht als Museum in ein geschlossenes Selbstbestätigungssystem geraten und, dass wir stattdessen unsere Relevanz immer wieder aufs Neue beweisen und auch selbstkritisch sein müssen. Die aktuelle Krise ist aber ja gerade auch eine der Intellektuellen: Viele haben es nicht für möglich gehalten, dass in so kurzer Zeit vor allem in europäischen Ländern Rechtspopulismus aufblüht.

Halten Sie diesen für ein Bildungs- oder ein Kommunikationsproblem?

Das Thema ist komplizierter, als viele bisher dachten. In Frankreich beispielsweise wurden in den vergangenen Jahrzehnten extrem viele öffentliche Bibliotheken geschaffen, wurden Sammlungen für zeitgenössische Kunst dezentral angesiedelt, um sie möglichst vielen Menschen, auch in brisanten Stadtteilen, zugänglich zu machen. Offenkundig hat das aber nicht das gebracht, was man erwartet hatte. Die Aggression vieler Menschen, die sich "abgehängt" fühlen, richtet sich gerade gegen kulturelle Einrichtungen. Doch Rückzug, das Nachlassen der Bemühungen um alle, ist keine Option, nur weil wir im Moment keine Antworten haben!

Bisher wirken Museen als eine wichtige Säule der sächsischen Hochkultur ja eher als Schatzbewahrer, wogegen die Theater als die zweite sich solchen Fragen eher stellen. Muss da aus Ihrer Sicht ein Ausgleich her?

Ja, das zeitgenössische Theater verfügt über gute Methoden, um den Diskurs in der Gesellschaft anzuregen oder um alte Stoffe in neuer Brisanz zu präsentieren. Aber ich finde ja, dass es die Stadtbibliotheken sogar noch mehr als Theater geschafft haben, einfach gute, demokratische, enthierarchisierte Orte für die Menschen zu werden, gerade auch für Geflüchtete. Die Museen können zwar über Ausstellungen auch einiges bewirken. Doch inzwischen verlangt man ihnen mit Recht mehr ab.

Könnte es ein Weg sein, durch unterhaltsamere Themen Besucher zurückzugewinnen? Ihr Dresdner Vorgänger Martin Roth hatte mit dieser Strategie am Victoria and Albert Museum in London viel Erfolg, er hat Retrospektiven zu David Bowie oder dem Modeschöpfer Alexander McQueen ins Haus geholt ...

Man hat es in England geschafft, Schulklassen und Familien in größerem Maße in die Museen zu bekommen als wir hierzulande. Events können ein Mittel sein. Was aber wichtiger ist: Das V&A hat es geschafft, die Nachbarschaft zu mobilisieren, vor allem über soziale Netzwerke haben Menschen aus dem gleichen Stadtviertel, die bis dahin nichts mit dem Museum zu tun hatten, das Haus plötzlich als Aufenthaltsort für sich entdeckt. Grundsätzlich gilt: Jede Kultur hat einen anderen Kunstbegriff. In Deutschland spielt Idealismus immer noch eine große Rolle. In England gibt es dagegen eine Tradition des Pragmatismus. In Mittel- und Südamerika wiederum ist Kultur stark sozial orientiert - da ging es auch in den Museen um den Kampf gegen Analphabetismus oder Kriminalität, manche dieser Häuser in der Tradition der brasilianischen Architektin Lina Bo Bardi beziehen Menschen aus der Nachbarschaft dort über Werkstätten, Küchen oder Sporthallen ein.