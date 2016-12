Märchenfilm-Festival «fabulix» in Annaberg-Buchholz

erschienen am 09.12.2016



Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Annaberg-Buchholz ruft ein Internationales Märchenfilm-Festival mit dem Namen «fabulix» ins Leben. Die Premiere findet vom 23. bis 27. August 2017 statt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, stehen neben Märchenfilmen auch Workshops, Lesungen, eine Ausstellung von Filmrequisiten sowie der Besuch namhafter Schauspieler auf dem Programm. Nach Angaben der Veranstalter ist das Projekt in seiner Art bundesweit einmalig.

Auf der neuen Internetpräsenz des Festivals ist ein Wettbewerb für Kinder und Jugendliche angelaufen. In vier verschiedenen Alterskategorien können zum Thema «Märchen im Erzgebirge» Gedichte, Geschichten, aber auch Filme oder Fotos und Bastelarbeiten eingereicht werden.